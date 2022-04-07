Sağlıklı beslenme ile olası göz hastalıklarının önüne geçmek mümkün. Bazı yiyecekler özellikle gözdeki hücreleri besleyerek ve koruyarak göz hastalıklarının önüne geçebiliyor.

Sağlıklı gözler istiyorsanız, tümü güçlü antioksidanlar olan A, C ve E vitaminleri bakımından zengin besinler yemelisiniz. Bunlar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) ve katarakt gibi gözle ilgili hastalıkların gelişiminde rol oynayabilen serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olur.

Görme için kritik olan A vitamini, kornea zarlarının sağlıklı çalışmasını destekler ve retina reseptörlerinde ışık emici bir protein olan rodopsinin bir bileşenidir. Ciddi A vitamini eksiklikleri körlüğe bile yol açabilir.

C vitamini, retinaya zarar veren ve görme kaybına neden olan tehlikeli serbest radikallerle savaştığı için göz sağlığı için gereklidir. Araştırmalar, C vitamini almanın katarakt geliştirme riskini azalttığını ve sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini göstermektedir.

Sağlıklı göz dokusuna zarar verebilecek serbest radikallerle savaşan E vitamini de katarakt riskini azaltır.

Karotenoidlere dikkat edin

Bunlar haricinde karotenoidler de göz sağlığında etkilidir. Karotenoidler, bitkiler tarafından üretilen sarı, turuncu ve kırmızı pigmentlerdir. En çok bilinen karotenoidlerden biti olan beta karoten göz sağlığı için son derece önemlidir. Beta karoten vücutta göz sağlığı için hayati önem taşıyan A vitaminine dönüştürülür.

Lens ve retinada bulunan karotenoidler olan lutein ve zeaksantin, retinadaki oksidatif hasarı önleyebildikleri için göz sağlığı için de gereklidir. Bu önemli karotenoidler, elektronik ekranların yaydığı mavi ışığı ve ultraviyole ışığı emerek ve serbest radikalleri yok ederek göz hücrelerini korur.

Lutein ve zeaksantin açısından zengin bir diyet, sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatır ve görmeyi iyileştirir.

Göz sağlığına iyi gelen 10 gıda

Bazı yiyeceklerin özel özellikleri vardır ve belirli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme ile birçok göz hastalığının önüne geçmek mümkündür. İşte göz sağlığına iyi gelen 10 gıda.

Yağlı balıklar

Omega 3 açısından zengin olan ton balığı, sardalya ve somon gibi yağlı balıklar (buharda veya ızgarada), retina hücreleri de dahil olmak üzere sinir hücrelerinin hücre zarlarının daha iyi korunmasına ve yaşa bağlı göz hastalıklarının başlamasının önlenmesine yardımcı olur.

Portakal ve mandalina

Tüm turunçgiller gibi neredeyse tüm yıl boyunca bulunan bu meyveler de C vitamini açısından zengindir. Korneayı ve göz merceğini koruduğu ve yaşla birlikte ortaya çıkan ve özellikle geceleri parlamaya neden olan bir hastalık olan kataraktın önlenmesine yardımcı olduğu bilinen çok faydalı antioksidanlar içerirler.

Havuç

Diğer birçok turuncu ve sarı meyveler gibi havuçlar da A vitamininin antioksidan öncüsü olan beta karoten ve özellikle katarakta karşı retinayı koruyan pigmentlerle doludur. Görme keskinliğinde azalmaya neden olabilecek A vitamini eksikliklerine dikkat edin.

Kırmızı biber

Parlak renkli biberler, göz yüzeyini sağlıklı tutmaya yardımcı olur ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskini azaltır. Sadece bir kase kırmızı biber, önerilen günlük A ve C vitamini değerinin yüzde 100'ünü sağlar. Ayrıca kırmızı biber yağsızdır, kalorisi düşüktür ve kase başına 3 gram lif içerir.

Yaban mersini

Gece görüşünü iyileştirmesiyle tanınan yaban mersini, görme keskinliğini artıran ve göz yorgunluğu üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan bileşenler olan C vitamini ve antosiyanidinlerle doludur.

Ispanak

Beta karoten, lutein ve zeaksantin içeren ıspanaklar görme keskinliği kaybına ve UV ışınlarına karşı koruduğu gözleri korur. Ispanaklar ve koyu yeşil yapraklı gıdalar genel olarak göz sağlığına faydalıdır. Her gün en az 1-2 porsiyon sebze yemeyei unutmayın.

Kabak

Kabak A, C ve E vitaminleri, çinko, lif, lutein ve zeaksantin de dahil olmak üzere gözler için gerekli besinleri içerir. Bu besinler yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, kuru göz sendromu ve kataraktla savaşmaya yardımcı olur.

Yumurta

Geceleri iyi görmek için gerekli olan A vitamini de dahil olmak üzere birçok antioksidanı sayesinde bu gıda, özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir retina hastalığı olan yaşa bağlı sarı nokta hastalığına karşı koruyucu özellikler gösterir.

Brokoli

Bu yeşil sebze retinayı ve lensi UV ışınlarına ve ayrıca görmeye zararlı serbest radikallere karşı koruyan pigmentler, antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengindir. Tüm yıl boyunca ölçülü olarak tüketilmelidir.

Mısır

Göz sağlığı için gerekli pigmentler olan lutein ve zeaksantin içeriğiyle mısır, özellikle sarı nokta hastalığı ve katarakta karşı koruma sağlar. Bu pigmentlerin günde 5 ila 6 gramını tüketmek katarakta karşı en iyi şekilde koruma sağlar.