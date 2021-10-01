Göz sağlığını güçlendiren 7 besin

Göz sağlığı için iyi olan gıdalardan bahsedilirken akla ilk olarak havuç gelir ancak havuç haricinde de birçok farklı gıda gözleri güçlendirebilir. İşte gözler için en iyi besinler ve ipuçları.

Sağlıklı beslenmek, göz sağlığı için çok önemlidir. Doğru yemek, görme problemlerinden uzak durmanıza ve göz sorunlarını geciktirmenize izin verecektir.

Havucun gözlere iyi geldiğini kesinlikle duymuşsunuzdur ve bu doğrudur. Ancak, göz sağlığınızı iyileştirmek için yiyebileceğiniz tek şey bu değildir.

İlk adım, gıdaların göz sağlığını geliştirmek için içerdiği besinler ve vitaminleri bilmektir. Göz sağlığını güçlendiren vitaminler A, C ve E vitaminleridir. A vitamini, gece görüşünü iyileştirmenize yardımcı olur, C vitamini sizi ultraviyole radyasyondan korur ve E vitamini antioksidan özelliklere sahiptir, retina veya lens kaynaklı katarakt gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

Aynı şekilde balıklarda çokça bulunan Omega 3 ve karoteni de göz ardı etmemeniz gerekir. Karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür ve diğer gıdalarda da bulunmasına rağmen, havucun gözler için popüler olmasının en büyük nedenidir.

Vücudunuzun görme gücünü güçlendirmek için bu vitaminleri çok uzun süre depolayamadığını unutmayın. Bu nedenle, diyetinize düzenli olarak dahil etmeniz gereken, görme yeteneğini geliştirecek bir dizi yiyecek önereceğiz. Bu şekilde göz sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir vitamin eksikliğinizin olmamasını sağlayabilirsiniz.

İşte göz sağlığınızı güçlendirmek için düzenli olarak tüketmeniz gereken 7 besin:

HAVUÇ

Görmeyi iyileştiren yiyecekler arasında en iyi bilineni ile başlıyoruz: Havuç. Sağlığınız için faydalı olan diğer besin maddelerine ek olarak havuç, A vitaminine dönüşen betakaroten içerir. Bu, gece görüşüne katkıda bulunur ve katarakt ve riskini azaltmaya yardımcı olur. A vitamini ayrıca, retinanın düzgün çalışmasına da yardımcı olur.

Havuç sevmiyorsanız, onları daha keyifli hale getirmek ve daha fazla fark edilmemek için farklı tariflere eklemeyi deneyin.

YAĞLI BALIK

Yağlı balıklar, görme yeteneğini geliştirmek için en iyi yiyeceklerden biridir. Makula dejenerasyonunu ve ayrıca kuru gözleri önlemeye yardımcı olan iyi miktarda omega 3 içerirler. Gözler için faydalı balıklar arasında somon, sardalya, ton balığı ve uskumru bulunur. Haftada en az 2 kez bu balıklardan birini yemeniz gerekir.

NARENCİYE

Turunçgiller, C vitamini açısından son derece yüksek olan yiyeceklerdir. Göz çevresindeki kolajeni üretmekten sorumlu olan budur. Ek olarak, vitaminlerin ve besinlerin emilimine yardımcı olur.

Kısacası narenciye tüketmek gözlerinizdeki kan damarlarını sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca maküler bozulmayı önlemek ve riski azaltmak için iyidirler ve kataraktı önleyebilirler.

KOYU YEŞİL YAPRAKLILAR

Diğerlerinin yanı sıra ıspanak veya pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, lutein ve zeaksantin bakımından yüksektirler. Bunlar göz sağlığı için harikadır ve maküler bozulma veya kuru göz sendromu gibi belirli göz sorunlarının ortaya çıkmasını engeller. Bu sebzeleri günlük olarak yediklerinize dahil etmeniz önerilir.

YUMURTA

Yumurta sadece gözler için değil aynı zamanda saç ve tırnakları güçlendirmek için de çok iyi bir besindir. Yüksek oranda omega 3, çinko ve lutein sağlar. Bu besleyici özellikler, karotenoidleri emmenizi kolaylaştırır. Ayrıca yumurta, konjonktivanın sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

Yumurta sarısı, gözün dış yüzeyi olarak bildiğimiz korneanın korunmasına ve retina sağlığının korunmasına yardımcı olan A vitamini açısından da zengindir.

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler B vitamini ve E vitamini bakımından yüksektir. E vitamini, serbest radikallerin ortadan kaldırılmasını sağlar, böylece hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Kuru yemişler, makula veya katarakt problemlerini önlemek için iyidir. Ceviz ve fıstık gibi kuru yemişler aynı zamanda çok iyi bir omega 3 kaynağıdır ve onları mükemmel bir seçim haline getirir.

Kuru yemişleri aperatif olarak tüketmek kolaydır. Ancak bu atıştırmalıklardan pek hoşlanmıyorsanız, salatalara eklemeyi deneyin, hatta yağ şeklinde tüketin.

SÜT

Süt ürünleri, yüksek A vitamini içeriği sayesinde gözler için çok iyidir. Bu, göz sağlığınızı korumak ve konjonktivayı iyi durumda tutmak için iyidir. Süt içmeyi sevmiyorsanız, yoğurt gibi süt ürünlerini de tüketebilirsiniz.

Bunlar, normal diyetinize dahil etmeniz gereken görme yeteneğini geliştirmek için bazı yiyeceklerdir. Bu şekilde bazı göz problemlerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir veya önleyebilirsiniz. İyi bir diyetle tamamlanan sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını atlamamanız da önemlidir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 10 İPUCU

Göz sağlığını korumak için şu ipuçlarını izleyin:

1. Kışın bile gözlerinizi güneşten koruyun

Retinayı güneş ışınlarından korumak gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu güneş gözlüğü takmaktır. Bunlar çok açık olmamalıdır, aksi takdirde güneşe izin verirler.

2. Uygun bir ışık seçin

Doğal ışığın yapay ışıktan daha iyi olduğunu unutmayın. Yetersiz aydınlatma, daha az göz kırpmaya neden olur ve bu nedenle gözyaşı ve gözümüzdeki nem azalır.

3. Bilgisayar, tablet veya ekranlı diğer cihazları kullanırken dikkatli olun

Ekranların uzun süreli kullanımı göz tahrişine neden olur. Zaman zaman dinlenin ve karanlıkta kullanmamaya dikkat edin. Ayrıca bazı cihazlardaki göz sağlığını koruyucu olarak etiketlenen ışık modunu kullanabilirsiniz.

4. Diyet

Diyetinize yukarıdaki besinleri eklemenizin yanı sıra genel olarak sağlıklı bir diyet izleyin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun, çünkü bunlar, vücutta iltihaplanmaya neden olarak genel sağlığı bozar.

5. Yüksek tansiyona karşı dikkat edin

Yüksek tansiyon, gözlerimizdekiler de dahil olmak üzere kan damarlarımıza zarar verebilir ve hatta körlüğe bile yol açabilir.

6. Makyaj yaparken dikkat edin

Makyaj kolayca deri altına nüfuz eder. Bu nedenle kaliteli ürünler kullanmak önemlidir. Yatmadan önce makyajı çıkarmak da çok önemlidir. Göz kapakları ve kirpikler çok temiz olmalıdır. Aksi takdirde enfeksiyonlar artabilir.

7. Gözlük kullanımı

Gözlük kullanılıyorsa, yansıma önleyici camlı olanların tercih edilmesi tavsiye edilir. Gözlük bu tür camlara sahip değilse, yapay ışıklar odaklanmak için daha fazla çaba gerektiren yansımalar üretebilir.

8. Kontakt lens kullanımı

Göz enfeksiyonlarını önlemek için iyi hijyen sağlamak önemlidir. Lensleri temizlemek için uygun bir sıvı kullanmalı ve bunun için tasarlanmış kaplarda saklamalısınız. Hijyen eksikliği veya lenslerin aşırı kullanımı, gözlerimize zarar verebilecek bakterilerin çoğalmasına neden olur.

9. Göz egzersizleri

Gözlerinizi dinlendirmeye yardımcı olan gevşeme egzersizleri ve göz problemlerini önlemeye yardımcı olan kas güçlendirme egzersizlerini bir uzman önerisi dahilinde gerçekleştirebilirsiniz.

10. Göz muayeneleri

Periyodik olarak ve herhangi bir görme kaybı veya sorunu belirtisinden önce bir uzmanı ziyaret etmek önemlidir.