Göz sağlığını korurken değiştirmeniz gereken 7 alışkanlık

Her gün birçok ışığa, kire ve olumsuz koşullara meydan okuyarak, size dünyanın güzelliklerini sunan gözlerinizin sağlığını korumak için bazı alışkanlıkları değiştirmeye ne dersiniz?

Düzenli diş kontrollerine gidiyor ya da her gün düzenli bir şekilde dişlerinizi fırçalıyor musunuz? Peki, gözlerinizi de aynı ilgiyi sizce haketmiyor mu? Gözlerinize nasıl iyi bakacağınızı mı merak ediyorsunuz? Ya da görme ile ilgili sorunlarınız var ama nasıl çözeceğinizi bilmiyor musunuz? Pekala, aklınızda oluşabilecek bütün sorulara yanıt arıyorsanız; gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek basit yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda hazırladığımız ipuçlarına bir göz atın.

Gözünüzü hafife almayın. Göz doktorunuzu düzenli olarak görmek önemlidir. Her gün temel göz bakımı alışkanlıklarını uygularsanız, göz problemleriniz kolayca önlenebilir. İşte, göz sağlığınızı korumak ve görüşünüzü keskin tutmak için bazı ipuçları.

1. GÖZLERİNİZİ OVUŞTURMAKTAN KAÇININ

Ellerinizle gözlerinizi ovalamayın veya dokunmayın. Elleriniz çoğunlukla kir, bakteri ve toza maruz kalır. Bunu yapmak, onları her ovuşturduğunuzda veya dokunduğunuzda mikropları ve bakterileri aktarabilir. Enfeksiyon veya tahrişi önlemek için parmaklarınızı gözlerinize götürmekten kaçının.

2. GÖZ HİJYENİNE ÖNEM VERİN

Elleriniz kirli veya tozluyken asla gözlerinize dokunmamalısınız. Bu nedenle, gözlerinize temas etmeden önce ellerinizi sık sık yıkayın. Ayrıca kontakt lensleri takarken veya çıkarırken daima ellerinizi temizleyin. Kontakt lenslerinizi dezenfekte ettiğinizden veya düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun.

3. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN

Özellikle gündüz saatlerinde dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmanız önerilir. Çünkü güneşe maruz kalma görme duyunuza zarar verebilir ve katarakt ve yaş gevşemesi makula dejenerasyonu riskinizi artırabilir. UVA ve UVB ışınlarının yüzde 99-100'ünü engelleyen bir çift gözlük seçin.

4. SAĞLIKLI BESLENİN

C ve E vitamini, çinko, bakır ve beta karoten gibi belirli besinler, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı görme sorunlarına karşı koruma sağlar. Gözleriniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için diyetinizin bu besinler açısından zengin meyve ve yeşil sebzelerle doldurulduğundan emin olun.

5. SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek genel sağlığınız için zararlıdır; buna gözleriniz de dahil. Ayrıca katarakt, glokom, makula dejenerasyonu ve kuru göz sendromu gibi çeşitli görme sorunlarıyla da bağlantılıdır. Aslında, zamanla görüşünüzü olumsuz etkileyebilecek optik sinirlere de zarar verebilir. O yüzden sigarayı hemen bırakın.

6. DÜZENLİ EGZERSİZLER YAPIN

Egzersizin nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyor musunuz? Düzenli egzersiz diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi diğer hastalıkları önleyebilir. Bu hastalıklara sahip olmak, görüşünüzü zedeleyebilecek göz problemlerine yakalanma riskini artırır. Bu nedenle, haftada beş kez orta düzeyde egzersiz yapmak gözlerinizi korumaya yardımcı olabilir.

7. DİJİTAL EKRANA MARUZ KALMAYI SINIRLANDIRIN

Çoğumuz ekrana bakarak çok fazla zaman harcıyoruz ve bu da yorgunluğa ve gerginliğe neden olabiliyor. Gözlerinize bir mola vermek için gün boyunca 20-20-20 kuralını kullanın. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 20 fit önünüze bakın veya alet kullanırken mutlaka koruyucu gözlük takın.