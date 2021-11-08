Göz seğirmesi neden olur ve nasıl durdurulur

Göz seğirmesi neden olur ve nasıl durdurulur

Göz seğirmesi hoş olmayan bir durumdur ve rahatsızlığa neden olarak konsantrasyonu bozar. Uzman tavsiyeleri ile birlikte bu durumun nedenlerini ve nasıl kurtulacağınızı araştırdık.

Herkes sinirsel olarak tik yaşayabilir. Göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının istemsiz ritmik kasılmalarını ifade eder. Bir yandan, ağrısız ve zararsızdırlar. Öte yandan, ciddi duygusal rahatsızlığa neden olurlar ve yaşam kalitesini kötüleştirirler.

Ek olarak seğiren bir göz, çeşitli nörolojik bozuklukların veya vitamin eksikliklerinin gelişimini işaret edebilir.

Göz seğirmesi sorununu ne zaman kendi başınıza çözebileceğinizi ve ne zaman bir doktora görünmenin faydalı olacağını araştırdık.

GÖZ NEDEN SEĞİRİR?

Uzmanlar, göz seğirmesi ile ilişkili iki ana durumu tanımlar. Bunlardan biri miyokimyadır. Bu, alt veya üst göz kapağının köşesinde titremelere neden olan gözün orbiküler kasının kas liflerinin tekrarlayan, kontrolsüz bir spazmıdır. Miyokimyanın en çok kadınlarda görüldüğü bilinmektedir..

Kişi cildin altında oldukça güçlü dalgalar hissedebilirken, miyokimya genelde etraftakiler tarafından pek fark edilmez. Seğirme birkaç saniyeden birkaç saate kadar sürebilir. Nadir durumlarda, kronik hale gelirler ve birkaç gün veya birkaç hafta sürerler.

Göz seğirmesi, tamamen sağlıklı insanlarda bile ortaya çıkabilir. Aşırı çalışma, artan kaygı, kronik uyku eksikliği veya duygusal kargaşanın arka planında ortaya çıkar. Seğirme, sinir uyarılarının iletiminin ve kas gevşeme süreçlerinin fonksiyonel bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Genellikle kendi kendine kaybolur.

Daha tehlikeli bir durum ise blefarospazmdır. Alt ve üst göz kapaklarının aynı anda kapanmasına neden olur. Kişi gözlerini yoğun bir şekilde açıp kapatır ve ayrıca bir süre gözlerini açamaz. Bu genellikle en uygunsuz durumlarda olur. Örneğin, yolda yürürken veya araba kullanırken.

Hastalığın başlangıcında sadece bir göz kapatılabiliyorsa, gelecekte süreç her iki göze de uzanır. Spazmlar kısa veya uzun sürebilir. Bazen, blefarospazm yüzdeki diğer kasları da çalıştırır ve yüz spazmına dönüşür. Ayrıca zamanla bulanık görme ve fotofobiye neden olabilir.

Blefarospazm genellikle yetişkinlikte gelişir. Durumun kesin nedeni henüz bilinmemektedir ve kalıtsal olduğu düşünülmektedir. Spazmlar, göz kapaklarının iltihaplanması, kuru gözler, stres, sigara, alkol veya aşırı kafein kullanımı ile şiddetlenir. Miyokiminin aksine, blefarospazm nörolojik bozuklukların yaygın bir semptomudur.

Seğirme, sadece çok küçük bir yüzdede blefarit (göz kapağı iltihabı), keratit (kornea iltihabı), üveit (koroid iltihabı) ve kuru göz sendromu gibi göz hastalıklarının bir belirtisidir. Daha da nadiren, göz kapaklarının istemsiz kasılmaları, multipl skleroz, beyin bozuklukları veya sinir sistemi hastalıklarının varlığını gösterebilir. Bununla birlikte, tüm bu durumlarda, diğer semptomlar mutlaka mevcut olacaktır. Göz kapağı seğirmesi bunlardan sadece biridir.

GÖZ SEĞİRMESİNE KARŞI 6 İPUCU

Uzmanlara göre göz kapaklarının hafif seğirmesi tıbbi müdahale gerektirmez. Sağlıklı bir insan için miyokimya, dış faktörün ortadan kaldırılması ve uygun dinlenme ile kendi kendine kaybolur.

İşte iyileşme sürecini hızlandırabilecek bazı ipuçları:

Yeterince Uyuyun

Gün boyunca gözler çok stres altındadır, bu nedenle dinlenmeleri gerekir. Uyku eksikliği, göz kaslarının aşırı gerilmesine yol açar ve bunun sonucunda kontrolden çıkabilirler. Ek olarak, uyku eksikliği stresi artırır ve stres miyokimya gelişimindeki ana faktörlerden biridir. Göz kapaklarınızdaki baskıyı azaltmak ve krampları gidermek için normalden en az 30 dakika önce yatmaya başlayın. Havalandırma, sıcak bir duş ve rahatlatıcı uyku rutini, daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

Daha Az Kahve İçin

Kafein alımınızı en aza indirmeye çalışın. Stres hormonlarının sentezini uyarır, uykuyu bozar ve kas hassasiyetini arttırır, bu nedenle küçük uyaranlara bile keskin tepki vermeye neden olabilirler. Canlandırıcı içeceklerden vazgeçemiyorsanız, onun yerine sağlıklı alternatifler koymayı deneyin. Örneğin, şekersiz bitki çayları için. Ayrıca çikolata, soda ve enerji içeceklerinde de kafein olduğunu unutmayın.

Alkolü Bırakın

Alkol daha da zararlıdır. Artan kaygıya neden olur, uyku kalitesini düşürür ve sinir liflerinin iletimini bozar.

Nemlendirici Damlalar Kullanın

Gözün mukoza zarını daha sık nemlendirin, kuruluk veya tahriş nedeniyle göz kapağının seğirmesi meydana gelebilir. Bilgisayarda uzun süreli çalışma, okuma ve TV izleme sırasında korneanın yüzeyi kurur. Özel damlalar nem dengesini geri kazanmaya yardımcı olacaktır. Bunları soğuk aylarda, hava nemi yüzde 15-20'ye düştüğünde kullanmak özellikle önemlidir. Güneşli veya rüzgarlı havalarda dışarı çıkarken koruyucu gözlük takmayı unutmayın.

Sıcak Uygulayın

Bir spazm meydana geldiğinde, doktorlar sıcak kompresler yapılmasını önerir. Rahatsızlığı azaltmaya, kas gerginliğini ortadan kaldırmaya ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Bir havluyu ılık suda ıslatın, sıkın ve göz kapaklarınıza uygulayın. 20-30 saniye bırakın. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Son olarak parmak uçlarınızla göz kapaklarınıza hafifçe masaj yapın. Bu kompres yatmadan 5-10 dakika önce yapılır. Su yerine ılık papatya çayı da kullanabilirsiniz.

İşe Ara Verin

Uzun ve yoğun çalışma nedeniyle gözler kızarır, rahatsızlık ve kuruluk hissedilir. Bütün bunlar ayrıca göz kapağının seğirmesine neden olabilir. Hoş olmayan bir semptomu önlemek için her 25-30 dakikada bir kısa molalar vermeye çalışın. Bu sırada özel görsel jimnastik yapabilirsiniz. Gözler ile monitör arasındaki mesafeyi en az 40-50 cm tuttuğunuzdan emin olun Bu, yaklaşık olarak uzanmış bir kolun uzunluğuna eşittir.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ

Miyokimya çoğu durumda kendi kendine geçer. Göz kapakları seğiren vücut, bize dinlenme ve uyuma zamanının geldiğini hatırlatır. Bu semptom genellikle ciddi bir sağlık sorunu ile ilişkili değildir.

Tetikleyiciler kaldırılırsa, göz kapağı herhangi bir tedavi olmaksızın seğirmeyi durduracaktır. Böyle bir durum, doktora görünmek için ciddi bir neden olarak görülmez.

Aşağıdaki belirtileri yaşarsanız bir uzmandan randevu alın:

- 2 haftadan fazla göz seğirmesi,

- Spazmınız varsa (göz kapaklarınızı açmanız zordur),

- Göz kapaklarının kaslarının her iki tarafta da daralması,

- Spazmların yüzün diğer kısımlarını etkilemesi,

- Gözlerin kızarması ve şişmesi.

Bütün bunlar bir göz yaralanmasını veya ciddi nörolojik bozuklukları gösterebilir. Sadece bir uzman spazmların kökenini belirleyebilecek ve gerekli tedaviyi önerebilecektir.

Blefarospazmda ise tedavi tam olarak yoktur ancak hoş olmayan semptomlar hafifletilebilir. İyi huylu blefarospazm çeşitli ilaçlarla yönetilebilir. İlaçlar, sinir uyarılarının iletimini engeller ve kas gevşemesini destekler. Etki birkaç ay sürer, daha sonra ek ilaçlar gerekir.

Bazı durumlarda refleksoloji, hipnoz, ilaç tedavisi de dahil olmak üzere karmaşık bir tedavi gerekli olabilir. Aşırı durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulabilir.