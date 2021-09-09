Göz seğirmesinin en yaygın 6 nedeni

Hepimizin başına en az bir kere gelen, bazılarımızda ise kronikleşen göz seğirmesinin altında yatan nedenleri keşfetmeye ne dersiniz?

Durduk yere ortada hiç bir şey yokken ve tam da işinizle ilgilenirken, birdenbire gözünüz tık tık atmaya başladı mı? İster inanın ister inanmayın, bu oldukça yaygın bir durumdur. Sonuçta, göz seğirmesine neden olabilecek sayısız tetikleyici var. Bunların ne olduklarını öğrenmek ve göz seğirmenizin yönetilebilir olup olmadığını veya en kısa zamanda bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereken bir şey olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak ipuçlarını sizler için sıraladık…

GÖZ SEĞİRMESİ ÇEŞİTLERİ

Göz seğirmesi üç kategoriye ayrılır: Miyokimya, iyi huylu esansiyel blefarospazm ve hemifasiyal spazm. Genel olarak konuşursak; miyokimya, yaşam tarzı faktörlerinden büyük ölçüde etkilenen tip olması nedeniyle, göz seğirmesinin en yaygın şeklidir. Öte yandan, iyi huylu esansiyel blefarospazm ve hemifasiyal spazm, genetik oldukları ve genellikle kendi başlarına çözülmedikleri için daha ciddi tıbbi sorunlardır.

Bazı göz seğirmesi türleri basit yaşam tarzı değişiklikleri yaparak kolayca kontrol altına alınabilirken, blefarospazm öyküsü olanlar bu kadar kolay olmayabilir. Blefarospazm, sürekli kontrol edilemeyen göz seğirmesinin bilimsel adıdır ve genellikle genetiktir.

Daha uzun süreli göz seğirmesi biçimleri çoğunlukla multipl skleroz, Parkinson hastalığı, Tourette Sendromu ve diğer beyin hastalıkları ile ilişkilidir. Göz seğirmenizin blefarospazm ile uyumlu olduğundan şüpheleniyorsanız (yaşam tarzı faktörlerinin aksine), en iyi seçeneğiniz en kısa zamanda bir doktora gitmektir. Bununla birlikte, seğirmeleriniz uzun sürmüyorsa ve seyrek ise bir yaşam tarzı faktörünün suçlanma olasılığı yüksektir. Bunu akılda tutarak, göz seğirmesinin en yaygın altı nedeni için okumaya devam edin.

1. STRES

Yüksek stres, göz seğirmesinin bir numaralı nedenlerinden biridir. Ve 2020 gibi kaotik bir yıldan sonra, herkesin bir düzeyde yüksek stres yaşadığını söylemek doğru olur. Bir seğirmenin geldiğini hissediyorsanız, stres etkeninizi azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışın. Bu, iş, meslektaşlar, aile ve arkadaşlarla sınırlar koymak, bastırılmış stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için egzersiz yapmak için zaman ayırmak veya her günü meditasyon, rahatlatıcı bir sıcak duşla bitirmek anlamına gelebilir. Ne yapmayı seçerseniz seçin, sadece stresi azaltmak için olduğundan emin olun.

2. GÖZ YORGUNLUĞU

Telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda çok fazla zaman harcıyorsanız, eğlence açısından yapacak çok az şey olduğu için geçen yıl çoğumuzun yaptığı gibi, 20 kuralını aklınızda bulundurun. Her 20 dakikada bir, ekranınızdan başka bir yere bakın ve en az 20 saniye boyunca yarım km uzaktaki bir nesneye bakın. Ekrana ara vererek sık sık dışarıyı seyretmek gözleriniz için oldukça faydalıdır. Bu, gözlerinize sıfırlama şansı verir ve göz yorgunluğunu azaltır.

3. YORGUNLUK YA DA UYKUSUZLUK

Gözlerinizin rastgele seğirmesinin başka bir nedeni var mı? İyi dinlenmemiş olabilirsiniz. Göz seğirmesinin fazladan uyumanız gerektiğini gösteren yaygın bir belirti işareti olabilir. Nazik bir hatırlatma olarak, uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin gece başına yedi ila dokuz saat arasında uyumasını önerir. Bu sizin için ekstra bir planlama gerektirse de bedeniniz, zihniniz ve gözleriniz sabah olduğunda size teşekkür edecek.

4. AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

Çok fazla kafein içtiğinizde vücudunuz aşırı enerjiyle dolar. Amaç, fazla kafeinin uzun süreli odaklanma gibi olumlu etkilerinden faydalanmak olsa da, bu durum göz seğirmesine yol açabilir. Bu nedenle, günde üç fincan kahve içtiğinizde gözlerinizin düzenli olarak seğirdiğini fark ederseniz, günlük kahve miktarınızı bir veya ikiye indirmeye çalışın ve göz kapaklarınızı seğirme için izleyin.

5. AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Bir bilim dergisinde yayınlanan incelemenin doğruladığı gibi, aşırı alkol tüketimi sadece bulanık görmeye değil, aynı zamanda göz seğirmesine de yol açabilir. Kafeinde olduğu gibi, bu semptomlardan kaçınmanın en iyi yolu tüketiminizi azaltmaktır. Alkolün merkezi sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkileri vücudunuzda mutlaka olumsuz etkiler bırakacaktır.

6. KURU GÖZLER

Göz kuruluğu, çeşitli çevresel koşullarla birleştiğinde çeşitli rahatsızlıkların oluşumuna zemin hazırlıyor. Bunun yanında çevresel koşullar da göz kuruluğuna neden olabilir. Sonuç olarak gözleriniz aşırı kuruysa, seğirmenin gelişmesi oldukça olağan bir durumdur. Kuru göz kaynaklı seğirme, reçetesiz satılan yapay gözyaşlarıyla da kolayca çözülebilir. Yine uzman bir doktordan yardım alabilirsiniz.