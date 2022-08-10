Petrol
95.67
-0.66%
Euro
18.3479
0.38%
Dolar
17.9599
0.34%
Altın
1.033
-0.04%
Borsa
28
0.00%
Bitcoin
416.633
-2.95%
BTXN Coin
7.54
-1.43%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor

    Prof. Dr. Nurten Ünlü, çocuklar ve gençlerde yaz aylarında gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebildiğini belirterek, bu durumun ilerleyen dönemde görme kaybına neden olabileceğini söyledi.
    • 10.08.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor

    İçinde bulunduğumuz yaz aylarında ve güneş ışınlarının en etkili olduğu bugünlerde bazı sağlık problemleri gündeme geldi.

    Yüksek güneş ışığı hem cilt hem de göze zararlı

    Türk Oftalmoloji Derneği'nden yapılan açıklamada Prof. Dr. Nurten Ünlü, güneş ışınlarının vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı olduğunu ancak yüksek miktardaki güneş ışığına maruz kalmanın hem cilt hem de gözlerde kalıcı hasarlar doğurabildiğini belirtti.

    Ev dışında vakit geçirenler daha fazla dikkat etmeli

    Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle çocuklar ve gençler yaz aylarına ev dışında, parklarda, deniz kenarlarında daha fazla vakit geçirdikleri için 'solar retinopati' dediğimiz gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebiliyor.

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor #1

    İleri safhada görme kaybı yaşanabilir

    Bu hastalık sebebiyle gözlerde katarakt oluşabiliyor ya da daha ileri safhada görme kaybı yaşanabiliyor. Görme kayıpları yaşamamak için bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

    ''Retina hasarına yol açabilir''

    Solar retinopatinin belirlenmiş bir tedavisi olmadığını kaydeden Ünlü, gözleri güneşten korumanın önemine dikkati çekti. Güneşe bakmanın tehlikesi konusunda halkta farkındalık yaratacak kampanyalar yapılması gerektiğine işaret eden Ünlü, "Güneşe ve diğer parlak ışık kaynaklarına bakmanın tehlikesi vurgulanmalıdır. En güvenli uyarı şekli, özelikle ilkokul çocuklarına güneşe hiçbir şekilde filtre ve benzeri cihazlar olsa da bakmamak gerektiğinin öğretilmesidir. Güneş tutulmasını polarize gözlüklerle ya da röntgen filmi kullanarak izlemek de yanlış bir güvenlik duygusu uyandırarak bakma süresini uzatır ve retina hasarına yol açabilir." uyarısında bulundu.

    Güneş ışınlarına fazla maruz kalındığında oluşan şikayetler

    Güneş ışıklarına gazla maruz kalındığında, güneşe maruz kaldıktan 1 ila 4 saat sonra gelişen şikayetler şöyle sıralanıyor:

    • Gözde sulanma, yanma
    • Kapaklarda kısılma
    • Görme azalması
    • Nesnelerin eğri algılanması
    • Eşyaları olduğundan küçük görme
    • Merkez ve merkezi görmenin çevresinde karanlık sahalar
    • Cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama
    • Işık hassasiyeti
    • Baş veya göz ağrıları

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor #2

    İyileşme süreci 6 ay sürebiliyor

    AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Nurten Ünlü, "Başlangıçta görmeler tam görme ile sadece karaltı seçmeye kadar değişebilse de ortalama görme oranları yüzde 30 ila yüzde 50 arasındadır. Görme keskinliğinde ve belirtilerde 6 ay zarfında iyileşme gözlenir ve görme yüzde 70 ile yüzde 100'e kadar düzelir. Görme düzelmesine rağmen cisimlerin şekillerini bozuk görme ve skotom olarak adlandırılan görme alanındaki karanlık sahalar kalıcı olabilir." bilgisini verdi.

    Güneş ışınlarından korunmak için gözlük önemli

    Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerektiğinin altını çizen Ünlü, şöyle devam etti: "Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen, engelleyen yapıya sahip olmalıdır. Özellikle güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları, güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, ancak yaz aylarında beyaz ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir.

    Reçetesiz gözlük kullanmadan önce bir kez daha düşünün

    UV koruması olmayan reçetesiz güneş gözlük kullanımında, göz bebekleri büyümüş olacağı için, daha çok UV ışınının göze gireceği ve fayda yerine zarar vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuklar ve katarakt ameliyatı olmuş hastaların UV ışınlarından daha fazla etkilendikleri görülmektedir."

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Erden Timur: Galatasaray, Avrupa şampiyonu olacak
    Futbol

    Erden Timur: Galatasaray, Avrupa şampiyonu olacak

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim
    İç Haber

    İstanbul Kadıköy’de park ve bahçelerde narkotik köpekli denetim

    Görüş Bildir