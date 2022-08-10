Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor

Prof. Dr. Nurten Ünlü, çocuklar ve gençlerde yaz aylarında gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebildiğini belirterek, bu durumun ilerleyen dönemde görme kaybına neden olabileceğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında ve güneş ışınlarının en etkili olduğu bugünlerde bazı sağlık problemleri gündeme geldi.

Yüksek güneş ışığı hem cilt hem de göze zararlı

Türk Oftalmoloji Derneği'nden yapılan açıklamada Prof. Dr. Nurten Ünlü, güneş ışınlarının vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı olduğunu ancak yüksek miktardaki güneş ışığına maruz kalmanın hem cilt hem de gözlerde kalıcı hasarlar doğurabildiğini belirtti.

Ev dışında vakit geçirenler daha fazla dikkat etmeli

Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle çocuklar ve gençler yaz aylarına ev dışında, parklarda, deniz kenarlarında daha fazla vakit geçirdikleri için 'solar retinopati' dediğimiz gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebiliyor.





İleri safhada görme kaybı yaşanabilir

Bu hastalık sebebiyle gözlerde katarakt oluşabiliyor ya da daha ileri safhada görme kaybı yaşanabiliyor. Görme kayıpları yaşamamak için bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

''Retina hasarına yol açabilir''

Solar retinopatinin belirlenmiş bir tedavisi olmadığını kaydeden Ünlü, gözleri güneşten korumanın önemine dikkati çekti. Güneşe bakmanın tehlikesi konusunda halkta farkındalık yaratacak kampanyalar yapılması gerektiğine işaret eden Ünlü, "Güneşe ve diğer parlak ışık kaynaklarına bakmanın tehlikesi vurgulanmalıdır. En güvenli uyarı şekli, özelikle ilkokul çocuklarına güneşe hiçbir şekilde filtre ve benzeri cihazlar olsa da bakmamak gerektiğinin öğretilmesidir. Güneş tutulmasını polarize gözlüklerle ya da röntgen filmi kullanarak izlemek de yanlış bir güvenlik duygusu uyandırarak bakma süresini uzatır ve retina hasarına yol açabilir." uyarısında bulundu.

Güneş ışınlarına fazla maruz kalındığında oluşan şikayetler

Güneş ışıklarına gazla maruz kalındığında, güneşe maruz kaldıktan 1 ila 4 saat sonra gelişen şikayetler şöyle sıralanıyor:

Gözde sulanma, yanma

Kapaklarda kısılma

Görme azalması

Nesnelerin eğri algılanması

Eşyaları olduğundan küçük görme

Merkez ve merkezi görmenin çevresinde karanlık sahalar

Cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama

Işık hassasiyeti

Baş veya göz ağrıları





İyileşme süreci 6 ay sürebiliyor

AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Nurten Ünlü, "Başlangıçta görmeler tam görme ile sadece karaltı seçmeye kadar değişebilse de ortalama görme oranları yüzde 30 ila yüzde 50 arasındadır. Görme keskinliğinde ve belirtilerde 6 ay zarfında iyileşme gözlenir ve görme yüzde 70 ile yüzde 100'e kadar düzelir. Görme düzelmesine rağmen cisimlerin şekillerini bozuk görme ve skotom olarak adlandırılan görme alanındaki karanlık sahalar kalıcı olabilir." bilgisini verdi.

Güneş ışınlarından korunmak için gözlük önemli

Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerektiğinin altını çizen Ünlü, şöyle devam etti: "Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen, engelleyen yapıya sahip olmalıdır. Özellikle güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları, güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, ancak yaz aylarında beyaz ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir.

Reçetesiz gözlük kullanmadan önce bir kez daha düşünün

UV koruması olmayan reçetesiz güneş gözlük kullanımında, göz bebekleri büyümüş olacağı için, daha çok UV ışınının göze gireceği ve fayda yerine zarar vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuklar ve katarakt ameliyatı olmuş hastaların UV ışınlarından daha fazla etkilendikleri görülmektedir."