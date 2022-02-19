Gözenek yok edici! İşte maden suyu ile yüz yıkamanın etkileri

Gözenek yok edici! İşte maden suyu ile yüz yıkamanın etkileri

Cildinizdeki gözeneklerden ve siyah noktalardan şikayetçiyseniz, maden suyunu rutininize eklemek faydalı olabilir. İşte her gün maden suyu ile yüz yıkamanın inanılmaz etkilerini sıraladık...

Makyaj yapsanız da yapmasanız da gözenek problemi yaşayabilirsiniz. Havadan bile etkilenebilen gözenekler, özellikle delikli görünümü nedeniyle göze hoş gelmeyebiliyor.

Gözenek ve siyah nokta temizliği için kullanılan meşhur ürünlerden birisi tonik. Ancak hem içerdiği kimyasallar hem de maliyeti nedeniyle tonik yerine doğal seçeneklere de göz atmakta fayda var.

Bu noktada karşımıza doğal maden suyu çıkıyor. Sağlığa da oldukça faydalı olan maden suyunu cilt bakım rutininize eklemek, mucizevi sonuçlar doğurabilir.

Katkısız ve doğal olarak kullanılan bu mineral kaynağı cildin gençleşmesi ve sıkılaşmasında oldukça etkilidir.

Maden suyunu sprey başlığı olan bir şişeye doldurup gün içerisinde yüzünüze sıkabilirsiniz. Bunun amacı makyajınızı sabitlemek ya da cildinizi nemlendirmektir.

Peki, maden suyunun cilde faydaları nelerdir? Her gün maden suyu ile yüzümüzü yıkarsak ne olur?

Cildiniz için maden suyu kullandığınızda minnettar olabileceğiniz faydaları sıraladık...

MADEN SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Maden suyu, cildi elektrolitler ve iyi minerallerle besleyerek ve nemlendirerek, bu tür su kesinlikle yüzünüzün kısa sürede daha genç ve daha hafif görünmesini sağlayacaktır.

Gözenekleri sıkılaştırmak için maden suyunu günde 2 kere kullanabilirsiniz. Kullanımın birini maden suyu ile yüzünüzü yıkayarak yaparken diğerinde buz küpleri uygulayarak yapabilirsiniz.

Maden suyunun cilde iyi gelmesinin en önemli sebebi içinde yüksek miktarda silis yer almasıdır. Silis, elastin ve kollajen liflerinin arasında yer alan yumuşak hücreleri güçlendirir ve kırışıklık oluşumunu yavaşlatır.

Araştırmalar, bazı maden sularının, cilt yaşlanmasının ana nedeni olan serbest radikallere karşı savunma yapan vücutta güçlü bir detoksifiye edici ve kutanöz enzim olan katalazın aktivitesini önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.