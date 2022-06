Sağlıklı beslenme alışkanlıkları tüm vücut üzerinde olduğu gibi göz sağlığı için de oldukça büyük bir önem taşıyor ve bazı besinler özellikle yaşa bağlı göz hastalıklarını önleyebiliyor.

Göz sağlığını korumak önemlidir. Genelde ilk olarak akla ekranlara dikkat etmek, okurken veya çalışırken gözlük takmak gibi şeyler gelir. Ancak, göz sağlığı için beslenme de çok önemlidir.

Beslenme göz sağlığında önemli bir rol oynar ve bazı göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Gözlerinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız C vitamini ve D vitamini gibi gözler için önemli gıdaları diyetinize dahil etmeniz şarttır.

Uzmanlar, C, D ve E vitaminleri gibi bazı vitaminlerin ve beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi karotenoid bileşiklerin göz sağlığı için faydalı olduğu konusunda hemfikirdir. Ayrıca, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmaya da yardımcı olurlar.

Çalışmalar, özellikle beta karoten, C vitamini, çinko ve E vitamininin bu hastalıkların ilerlemesini büyük oranda yavaşlattığını göstermiştir.

Şeker alımını azaltın

Şeker alımınıza dikkat etmeniz sadece kilonuz için değil, göz sağlığı için de önemlidir. Araştırmalar, şeker içeriği yüksek bir diyetin özellikle sarı nokta hastalığı riskini büyük ölçüde artırdığını göstermektedir.

Aşırı glikoz, retinadaki küçük kan damarlarına zarar verir. Genel bir kural olarak, belirli tahıl türleri, beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi rafine karbonhidratların şeker içeriği yüksektir, bu nedenle bunlardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine tam tahıllar, meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

Ayrıca gıda etiketlerini okumak çok önemlidir. Soslar veya hazır yemekler gibi gıdalarda lezzet verici maddelerin çoğu şekerle hazırlanır. İdeal olarak 100 gram gıda 10 gramdan fazla şeker içermemelidir.

Gözlere iyi gelen 10 besin

Göz hastalıkları ve vitaminler arasındaki bağlantı üzerine yapılan araştırmaların çoğu A, C ve E vitaminleri üzerinde yapılmıştır. Ancak daha yakın tarihli araştırmalar karotenoidlerin, lutein ve zeaksantin maddelerinin göz sağlığı üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Katarakt ve AMD gibi hastalıkların genellikle bilinmeyen nedenleri vardır, ancak araştırmalar gözleri etkileyen oksidatif stresin (oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik) etkilerine işaret etmektedir. Retina, yüksek oksidatif stres ortamı olarak kabul edilir, bu da hücrelerde proteinlere ve DNA'ya zarar veren moleküller olan serbest radikallerin çok olduğu anlamına gelir. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşır ve retinayı bu hasardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller olarak bilinen toksik maddeler, sigara veya diğer toksinler gibi dış kaynaklardan gelebilir.

Serbest radikalleri ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olmak için diyetinizi renkli meyve ve sebzelerle zenginleştirmeyi unutmayın. Sebzeler, meyveler ve yağlı balıklar ileriki yaşlarda gözlerinizi çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

İşte gözlere iyi gelen 10 besin.

1. Lahana

Lahanalar lutein ve zeaksantin içeriği bakımından çok zengindir. Bunlar, makulada bol miktarda bulunan iki pigmenttir ve retinanın detayların görüşünü yöneten bir alanıdır. Güçlü antioksidan yetenekleri sayesinde gözleri yaşlanmaya karşı korur ve hatta güneşten ve ekranlardan yayılan ve retinaya zarar veren mavi ışığın bir kısmını filtreleme yeteneğine sahiptirler. Bu nedenle lahana, yaşlanmanın neden olduğu görme hasarını önlemede çok değerlidir.

2. Kivi

Kivi antioksidanlarla doludur, göz dokusunun erken yaşlanmasına karşı savaşan lutein ve zeaksantin ve ayrıca güneşin yaydığı ve göze zararlı UV ışınlarının bir kısmını bloke edebilen C vitamini içeriği çok yüksektir. C vitamini aynı zamanda gözün doğal merceğini oluşturan kolajen liflerinin üretimi için de gereklidir. C vitamini de dahil olmak üzere günlük olarak çeşitli antioksidan kaynaklarını tüketmenin özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlattığı bilinmektedir.

3. Kabak

Kabakta bol miktarda provitamin A bulunur. Provitamin A, vücut tarafından A vitaminine dönüştürüldüğünde sağlıklı bir korneanın (gözün şeffaf ön kısmı) korunmasına yardımcı olur. Karanlıkta bile görme keskinliğini korumak için gereklidir.

4. Havuç

Havuç, göz sağlığı için en iyi besinlerden biridir. Havuçlar başta beta karoten olmak üzere bol miktarda karotenoid içerir. Bu pigmentler, özellikle gözler ve retina için faydalı olan A vitaminine dönüştürülür. Havuç tüketimi, görme keskinliğinizi ve gece görüşünü iyileştirir ve çeşitli göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

5. Yaban mersini

Yaban mersininin mavi pigmentleri olan antosiyanositler, retinada bulunan ve gözün ışığa duyarlılığından sorumlu olan bir madde olan rodopsin üretimine yardımcı olur ve gece görüşü de dahil olmak üzere görme keskinliğini artırır.

6. Nohut

Nohut, göz yorgunluğunu giderir. Tüm bakliyatlar gibi normal görme için gerekli olan B1, B2, B3, B6 ve B9 dahil olmak üzere B grubu vitaminleri içerirler. Bu vitaminlerin eksiklikleri bazı göz hastalıklarını tetikleyebilir. Ayrıca optik sinirin işleyişi için önemli olan magnezyum içerirler. Nohut ayrıca vücutta oksijen taşıyan ve yorgunluk, baş ağrısı ve görme bulanıklığını önlemeye yardımcı olan demir sağlar.

7. Çay

Günde bir bardak içmek glokom riskini büyük ölçüde azaltabilir. Genellikle göz içindeki çok fazla basınçla bağlantılı olan bu hastalık, dünya çapında körlüğün ilk nedenidir. Çayda bulunan iltihap önleyici, antioksidan ve beyin hücrelerini koruyan moleküller göz sağlığı için de iyidir. Çay ayrıca gözyaşı üretimine de katkıda bulunur.

8. Yağlı balıklar

Omega 3 yağ asitleri, bir yandan besinleri göze getiren ve diğer yandan atık ürünlerini ortadan kaldıran oküler zarların düzgün çalışması için gereklidir. Artan omega 3 tüketimi özellikle kuru göz tedavisi için önerilir. Somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar iyi miktarda omega 3 içerir. Ve omega 3 gözleri rahatlatmasının yanında kalbe ve beyne de iyi gelir.

9. Orman meyveleri

Ahududu, böğürtlen, çilek, yaban mersini, kızılcık ve kuşburnu gibi orman meyveleri lezzetli olmalarının yanı sıra, flavonoid içerikleriyle en sağlıklı besinler arasında yer alır. Flavonoidler, göz hücrelerinin yaşlanmasına yol açan serbest radikallere karşı savaşan doğal pigmentlerdir. Yani her orman meyvesi yediğinizde, retinanızın yenilenmesine ve göz sağlığınızın iyileşmesine yardımcı olursunuz.

10. Süt

Süt, yüksek kalitede A vitamini içeriğine sahiptir. A vitamini göz kapağının içini ve gözün beyazını kaplayan zar olan konjonktivayı güçlendirmeye yardımcı olur ve ayrıca ışık intoleransına karşı korur. Sabahları süt, yoğurt veya peynir gibi süt ürünleri ile güne başlamaktan daha iyi bir şey yoktur.