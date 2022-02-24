Gözlerinizde bir sorun olduğunu gösteren 17 belirti

Birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen göz sorunları, müdahale edilmediğinde ciddi görme kayıplarına neden olabiliyor. Bu nedenle belirtilere dikkat etmek çok büyük önem taşıyor.

Yaşla ilgili bazı değişiklikler stresli, ancak ciddi olmayabilir. Örneğin, yakındaki nesneleri görmek biraz daha zor olabilir, kirpikleriniz biraz daha incelebilir. Bu durumlara ek olarak, bir doktora görünmeniz gerektiğini gösterebilecek sorunlar da vardır.

Yaş ilerledikçe vücudun gözleri nemlendirme yeteneği azalır ve genellikle kuruluk, batma veya bulanık görme gibi sorunlar oluşur. Gözler daha az elastik hale gelebilir. Gece görüşü yavaş yavaş gücünü kaybeder, bu nedenle karanlıkta araç kullanmak zor olabilir. Makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) veya katarakt ek bir sorun haline gelebilir.

GÖZLERDE BİR SORUN OLDUĞUNU GÖSTEREN 17 BELİRTİ

Peki, bir problem mi yoksa normal bir yaşlanma süreci mi olduğu nasıl anlaşılır? Fark edilebilir belirtiler, ciddi durumları belirlemenize yardımcı olabilir ve bir doktora başvurma zamanının geldiğine işaret edebilir. Bu, görme duyunuzu korumak ve olası sorunları önlemek için gerekli bir adımdır.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka bir uzmana başvurun:

- Renk değişiklikleri

- Çarpık bakmak

- Odak merkezinde siyah nokta

- Odaklanma zorluğu

- Diplopi (çift görme)

- Yanma hissi ile kuru göz

- Gözün yırtılması

- Göz ağrısı

- Odaklandığınızda küçük parçaların gözünüzün etrafında yüzdüğü izleni yaşamak

- Göz kapağını indirmenin zor olması

- Dar bir borudan bakıyormuş hissi

- Göz çevresinde kızarıklık

- Ani görme kaybı

- Karanlık alanlarda gözlerin adapte olmaması

- Işığa duyarlılık

- Gözlere perde inme hissi

- Düz çizgilerin kesik gibi görünmesi

GÖZLERİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI

Gün boyunca gözler büyük bir stres altındadır. Bu nedenle, göz sağlığını uzun yıllar korumak için onlara iyi bakmanız gerekir.

Daima Güneş Gözlüğü Takın

Ultraviyole ışınları sadece cilde değil, gözlere de zararlıdır. Katarakt, kornea yanıkları ve hatta göz kapağı kanserine neden olabilir. Gözlerinizi ultraviyole radyasyonun zararlı etkilerinden korumak için güneş gözlüğü veya UV filtreli özel lensler kullanmanız gerekir. Kar, su, kum ve asfalt UV ışınlarını yansıttığı için bulutlu bir günde bile gözlüklerinizi takmayı unutmayın.

Göze İyi Gelen Yiyecekler Yiyin

Kan dolaşımını iyileştiren besinler sağlıklı bir kalp ve iyi bir göz sağlığı için şarttır. Bunlara narenciye, yeşillikler ve tahıllar dahildir. Fasulye, bezelye, kuru yemişler, yağsız kırmızı et, tavuk, ve hindi gibi çinko içeriği yüksek gıdalar UV hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Göz sağlığı için havuç ve diğer sarı ve turuncu gıdalarda bulunan beta karoten de çok faydalıdır. Bbeta karoten, eksikliği görme sorunlarına yol açabilen A vitaminine dönüştürülür. Lutein ve zeaksantin göze de iyi gelen maddelerdir. Koyu yeşil yapraklılar, ıspanak, lahana ve diğer yapraklı sebzelerde bulunurlar.

Göz Ağrısını Görmezden Gelmeyin

Soğuk kompresler, ağrı kesiciler veya göz damlaları kızarıklığı ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Gözlerinizde kum varmış gibi hissediyorsanız, gözlerinizi soğuk su veya izotonik tuzlu su ile yıkayın. Belirtiler geçmezse, gözler şişmiş, ağrılı veya ışığa duyarlıysa kendi kendinize ilaç almayın ve bir uzmana başvurun.

Kontakt Lenslerinize Dikkat Edin

Lenslere dokunmadan önce ellerinizi yıkadığınızdan emin olun. Lensler çıkarıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. Kontakt lensler, ömürlerine bağlı olarak düzenli olarak değiştirilmelidir. Havuzda veya denizde yüzecekseniz lens takmayın. Yatmadan önce lenslerinizi çıkardığınızdan emin olun.

Eski Kozmetikleri Kullanmayın

Sıvı ve krem şeklindeki kozmetik ve bakım ürünlerinde gözlerinize zarar verebilecek bakteriler hızla çoğalabilir. Açık kozmetik ürünler üç ay içinde kullanılmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş kozmetikler kullanılmamalıdır. Makyajı uygulamadan önce ve çıkardıktan sonra yüzü iyice temizlemek gerekir. Mağazalarda başkasının kozmetik ürünlerini ve maskarasını veya göz farı test cihazlarını kullanmayın. Alerjik reaksiyonlara yatkınsanız, yalnızca size uygun olduğu kanıtlanmış ürünleri kullanın.

Gözlerinizi Düzenli Olarak Kontrol Edin

Gözlük takmasanız bile bunu yapmanız gerekir. 18 ila 60 yaşları arasında, iki yılda bir gözünüzü kontrol etmeniz önerilir. 60 yaş üstü iseniz, kontakt lens takıyorsanız, şeker hastalığınız, yüksek tansiyonunuz varsa veya görme sorunları olan ileri yaşta bir aile üyeniz varsa gözlerinizi her yıl kontrol ettirmelisiniz.