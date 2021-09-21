Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısının fiyatı ne kadar? 2021 grip aşısı fiyatları

Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısının fiyatı ne kadar? 2021 grip aşısı fiyatları

Yaz mevsiminin bitmesinin ardından soğuk havalar kendisini göstermeye başladı ve grip mevsimi geldi. Peki, Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısının fiyatı ne kadar? Grip aşısına dair detaylar...

Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı vatandaşlar grip aşısı olmak için araştırma yapmaya başladı.

Grip olmak istemeyen ve bunun için en etkili çözümü aşı olarak gören vatandaşlar, eczanelere grip aşılarının gelip gelmediğini merak ediyor.

Korona aşısı ile grip aşısının bir alakası yokken, korona aşısı olanlar grip aşısı yaptırabilir.

Bunun üzerine vatandaşlar, "Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısının fiyatı ne kadar?" sorusunu gündeme getirip, araştırmaya başladı.

Peki, Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısının fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ, FİYATI NE KADAR?

Grip aşısı eczanelere gelmeye başlarken, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının SGK geri ödeme listesinde bulunmadığına dikkati çekerek, fiyatı 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

Milliyet Gazetesi'nin haberinde görüşlerine yer verilen Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir.

Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.” dedi.