Grip aşısı puanı nedir? Grip aşısı puanı nasıl hesaplanır? Grip aşısı fiyatı ne kadar?

Grip aşısı puanı nedir? Grip aşısı puanı nasıl hesaplanır? Grip aşısı fiyatı ne kadar?

Koronavirüs salgınıyla birlikte talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Ancak kimlere yapılacağı ve grip aşısı puanı şartı nedir merak ediliyor.

Grip aşısında risk grupları öncelikli olacak.Grip aşısı yaptırmak için vatandaşların belirli şartları taşıması gerekecek. Grip aşısı puanı nedir, nasıl hesaplanır?

Sağlık Bakanlığı henüz grip aşısıyla ilgili algoritmayı resmi olarak açıklamazken, sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı 'Charlson Risk Skoru' puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi.

CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nın teşhis kodlarından birisi olarak kullanılıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

GRİP AŞISI PUANI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Kişiler "Yüksek, orta ve çok düşük riskli" olarak aile hekimleri tarafından puanlandırılacak. Risk skorunda yer alan hastalıklardan hiçbirine girmeyen kişilere "0" verilerek "risksiz"; 1-2 puanı olanlar ise "çok düşük riskli" kabul edilecek. Bu kişilere grip aşısı yapılmayacak. 3-4 puanda olanlar "orta riskli" kabul edilecek ancak bu kişiler aşı için ikinci fazı bekleyecek. Skor tablosuna göre 5 ve üzerinde puanı olanlar ise "yüksek riskli" kabul edilecek. Bu kişiler aile hekiminin skoru belirlemesinin ardından reçeteyle eczaneden ilacını alacak ardından tekrar aile hekimine giderek aşısını yaptırabilecek.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.