Grip ilaçları raflarda kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye başvuruların düştüğünü ve alınan ilaçların azaldığını söyleyen eczacılar, grip bulaşının azaldığını ve grip aşılarının satılamadığını belirtti.

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinden itibaren salgına karşı başarılı bir mücadele verildi. Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uyaran vatandaşlar, salgınla mücadelede en önemli halkayı oluşturdu. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar hastanelere de gitmeyince özellikle polikliniklere başvuran hasta sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Hasta sayısının azalmasıyla birlikte yazılan reçete sayısı da düştü ve buna bağlı olarak ilaç tüketimi de azaldı. Özellikle sosyal mesafenin korunması ile grip bulaşının da azaldığını belirten eczacılar, grip aşılarının satılamadığını ifade etti..

GRİBİN YAYILMASINI ENGELLEDİ

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul’da salgının ilk görüldüğü aylarda birçok hastanenin pandemi hastanesi olması nedeni ile ayakta poliklinik hizmetinin neredeyse sıfıra kadar indiğini belirterek, "O süreçte ayakta hasta başvuruları yok denecek kadar azaldı. Sürecin devamında da özellikle virüse karşı aldığımız tedbirler başta maske, mesafe ve temizlik tedbiri bu dönemde grip hastalığının yayılmasını ciddi oradan engelledi. Buna bağlı olarak da grip ilaçlarının satılamadığı bir döneme geldik. Ayakta hastaların azalması ayakta hastalara yazılan reçeteleri de ciddi oranda azalttı. Bu tedbirlere devam ettiğimiz sürece bu azalmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Şubat ayı içerisinde bazı ilaçlarda fiyat güncellemesi olacak. Bu yüzden bazı firmalar ilaçlarını piyasaya sürmemek için bekliyorlar. Bundan dolayı bazı ilaçları bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLAÇ SATIŞLARI AZALDI

Poliklinikler çalışmayınca ayakta hasta sayısında ciddi anlamda azalma olduğunu ifade eden Eczacı Nilgül Kodan ise "Bunun farkını gördük. Pandemi olayından sonra böyle devam ediyor. Mart ayından bu yana reçete sayılarında azalma oldu. Buna bağlı olarak da ilaç satışı azaldı. Virüs devam ettiği sürece polikliniklerin tam açılmasını beklemiyoruz” şeklinde konuştu.