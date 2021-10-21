Grip kalp için tehlikeli olabilir

Kalp hastalığı olan kişilerde grip virüsü, kalbe ek stres uygulayarak kalp krizi ve felç riskini büyük ölçüde artırabiliyor. Peki, grip kalbi nasıl etkiler ve kalp için neden tehlikeli olabilir?

Kalp hastalığı veya kalp hastalığı için bir risk faktörü olanların kalp krizi veya inme risklerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, toplum tarafından iyi bilinmeyen şey, bu insanlarda gribe yakalanmanın, gençlerde bile ciddi bir kalp sorununa maruz kalma riskini önemli ölçüde artırabileceğidir.

Bu nedenle uzmanlar, kalp hastalıkları riski taşıyan gençlerin bile grip aşısı olmasının önemi üzerinde ısrar ediyor. Araştırmalara göre grip aşısı kardiyovasküler sorun riskini yüzde 54'e kadar azaltabiliyor.

GRİP VE KALP HASTALIKLARI

Gribin ciddi solunum semptomlarını tetikleyebileceği iyi bilinmektedir. Ancak influenza virüsünün kalp üzerindeki etkileri, özellikle analiz edilmesi daha zor olduğu için, çok fazla araştırılmamıştır.

Şimdi ise Journal of the American Heart Association'da konuyla ilgili bilimsel kanıtları gözden geçiren bir rapor, grip ve kalp hastalığı kombinasyonunun ölümcül olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmadan çıkan verilerden bazıları şunlardır:

- Grip salgınları arttığı yıllarda, kardiyovasküler ölümlerde de büyük oranda artış görülmüştür.

- Kalp hastalığı olan grip hastalarının, gripten sonraki haftada kalp krizi geçirme riski, enfeksiyondan önceki veya sonraki yılın herhangi bir zamanında olduğundan 6 kat daha fazladır.

- Grip nedeniyle hastaneye yatırılan 336 bin kişiyi inceleyen bir çalışmada, yüzde 11,5'inin ciddi bir kalp sorunu yaşadığı görüldü.

Başka bir çalışma, influenza ile hastaneye başvuran sekiz hastadan birinin (yüzde 12.5) kardiyovasküler bir sorun yaşadığını, bunların yüzde 31'inin yoğun bakım gerektirdiğini ve yüzde 7'sinin olay sonucunda öldüğünü ortaya koydu.

GRİP KALBİ NASIL ETKİLER?

Gribin kalp ve damar sistemini bu kadar olumsuz etkilemesinin nedeni, vücudun enfeksiyona verdiği inflamatuar yanıtla ilgilidir.

İnflamasyon oluşur. İnflamasyon, bağışıklık sisteminin organları enfeksiyondan ve yaralanmadan korumaya çalışması esnasında meydana gelen iltihaplı yanıttır. Beyaz kan hücreleri, bakteriler veya virüsler tarafından, enfeksiyonla mücadele için bir alan içinde toplanır. Bu savaş bölgelerinin şişlik, hassasiyet, ağrı, güçsüzlük ve bazen eklemlerde, kaslarda ve lenf düğümlerinde kızarıklık ve artan sıcaklık olarak etkilerini fark edebilirsiniz.

Ancak beyaz kan hücrelerinin bu artan aktivitesi ve dolayısıyla iltihaplanma, vücutta kan pıhtılarına, yüksek tansiyona ve hatta kalp içinde şişmeye veya yaralara neden olabilen bir tür tıkanıklığa yol açabilir.

Gribin neden olduğu bu ek stres etkenleri, atardamarların içindeki plağı daha fazla yırtılma riskine sokar ve dolaşımda kalbe (kalp krizi) veya beyne (inme) giden oksijeni kesen bir tıkanıklığa neden olur.

Daha da kötüsü, pnömoni ve solunum yetmezliği dahil olmak üzere gripten kaynaklanan kalple ilgili olmayan komplikasyonlar kalp yetmezliği veya kardiyak aritmi semptomlarını daha da kötüleştirebilir.

Sonuç olarak, gribin zaten zayıflamış bir kalbe getirdiği ek stres yıkıcı olabilir.

GRİP AŞISI KORUYOR

Gribe neden olan virüs sürekli değişiyor ve aşı her yıl değiştiriliyor. Bunun, grip enfeksiyonlarının yüzde 40'ını önleyebileceği düşünülüyor.

Koronavirüse karşı m-RNA aşılarına kıyasla küçük görünebilir (yüzde 94'e varan oranlarla), ancak araştırmalar çoğu insanda şiddetli grip riskini azaltmak için yeterli olduklarını gösteriyor.

Journal of the American Heart Association'da yayınlanan makaleye göre, grip aşısı yalnızca 65 yaş üstü gibi en savunmasız yaş gruplarını korumakla kalmaz, aynı zamanda özellikle risk altındaki popülasyonda kardiyovasküler ölümlere karşı da koruma sağlar. Aşı olan yetişkinlerin grip nedeniyle hastaneye yatma riskleri yüzde 37 daha azdır ve bu nedenle yoğun bakıma girme riskleri yüzde 82 daha azdır.

Tüm bu bilimsel kanıtlarla, uzmanların kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda influenzaya karşı aşılamayı şiddetle tavsiye etmeleri şaşırtıcı değildir.