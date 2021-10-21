Gripte tat ve koku kaybı olur mu? Bu belirtilere dikkat!

Gripte tat ve koku kaybı olur mu? Bu belirtilere dikkat!

Koronavirüsün etkisini sürdürdüğü bu günlerde mevsimsel grip vakalarında da artış yaşanıyor. Gribe yakalananlar, koronavirüste görülen tat koku kaybı gripte de görülür mü merak ediyor.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında koronavirüs belirtileri yer alıyor.

Belirtilerin ilk sıralarında ise tat ve koku kaybı var. Virüse yakalanan binlerce kişi, tat ve koku duyusunu geçici de olsa kaybedebiliyor.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu vakaları da koronavirüs ile birlikte artışa geçmiş durumda. Hasta olanlar, koronavirüs müyüm yoksa grip mi tedirginliğini sürekli yaşıyor. İkisi arasında belirgin bazı farklar olsa da "tat ve koku kaybı" endişe yaratıyor.

Bu noktada "gripte tat koku kaybı olur mu" sorusunu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs ve gribi ayırt etmenin yolları ve duyu kaybı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GRİPTE TAT KOKU KAYBI OLUR MU?

Koronavirüsün belirtilerinden biri olan koku kaybı gripte de rastlanabilir. İnfluenza, yani gripte de geniz akıntısı nedeniyle oluşan balgam burnu tıkayarak koku almaya engel olabilir.

Ancak Covid-19 hastalarının karşılaştığı koku kaybı daha ani ve şiddetli seyrediyor. Bununla birlikte, koronavirüse yakalanan hastalar genellikle burun akıntısı ya da tıkanıklık yaşamıyor.

KORONAVİRÜS VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

İşte, Kovid-19 ve grip arasındaki farkı anlamanızı sağlayacak bazı ipuçları:

- Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görülüyor.

- Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok rastlanmıyor.

- Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok karşılaşılan bir durum değildir.