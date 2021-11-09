Güçlü bir dolaşım sistemi için 12 kalp dostu besin

Güçlü bir dolaşım sistemi için 12 kalp dostu besin

Kalp hastalığı olanların en büyük yanılgılarından biri sadece ilaç kullanımının yeterli olabileceği düşüncesidir. Ancak sağlıklı beslenme olmadan kalp hastalıkları doğru şekilde yönetilemez.

Kalp ve damar hastalıkları modern toplumda en sık görülen sağlık sorunlarıdır. Kalp hastalığı olan birçok insan sadece ilaçlara güvenir. Birçok hastalık için ilaç desteğine ihtiyaç vardır. Ancak, sağlıklı yiyeceklerin de ilaçlar kadar önemli olduğunu unutmayın.

Hızlı hayatlarımızın temposunda yemeklerimiz idealden oldukça uzak. Öğünlerimiz dengeli olmamasının yanı sıra potasyum eksikliği ve çok fazla sodyum içerir. Doğru beslenme, sadece kalp için değil, tüm insan vücudu için de sağlığın şartıdır.

Doğru kalp fonksiyonu, uzun ömürlülüğün anahtarıdır. Kalp hastalığı olan kişilerin yaptığı ölümcül hata, sadece ilaç kullanmanın yeterli olduğunu düşünmeleridir. Ancak öyle değil. Doğru beslenmek, ilaç kullanmak kadar önemlidir.

Uzmanlar, kalp hastalığı olan kişilerin diyetlerine aşağıdaki yiyecekleri dahil etmelerini önermektedir:

AVOKADO

Avokado kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya, hafızayı iyileştirmeye yardımcı olan çok miktarda çoklu doymamış yağ asitleri içeren bir meyvedir. Avokado, su-tuz metabolizmasını normalleştirir ve böylece tansiyonu düşürür.

Avokado bakır (kansızlıkla savaşır), E, ​​B6, B2, C vitaminleri, demir (hemoglobini artırır), enzimler (vitaminlerin emilimini destekler) ve potasyum (stresle savaşmaya yardımcı olur) gibi bir dizi vitamin ve mineral içerir.

Düzenli avokado tüketimi sonucunda kötü kolesterol seviyesi düşer ve iyi kolesterol seviyesi yükselir.

Avokadonun salatalarda çiğ olarak, portakal ve limon gibi diğer sebze ve meyvelerle karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Yumurta ve peynir ile kendinize sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık da hazırlayabilirsiniz.

MUZ

Muz potasyumun en iyi kaynaklarından biridir. Potasyum, yüksek tansiyonla savaşmaya yardımcı olur ve kalp krizi ve felç riskini azaltır. Potasyum sinir sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve ayrıca damarda biriken kolesterol plaklarını azaltır. Ek olarak, muzlar hemoglobin seviyelerini normalleştirir. Muzlarda bulunan önemli miktarda magnezyum, potasyum emilimine katkıda bulunur.

GREYFURT VE LİMON

Greyfurtu oluşturan glikozitler, ateroskleroza aktif olarak direnir, kalp kası ve sindirim organlarının çalışmasını uyarır. Greyfurt suyu ve posası iyi susuzluk gidericilerdir. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için haftada 2-3 greyfurt tüketimi, tercihen kahvaltıda önerilmektedir. Salatalara da greyfurt eklenebilir.

Greyfurt, dolaşım sistemini güçlendiren, kan damarlarının elastikiyetini artıran ve C vitamininin etkisini büyük ölçüde artıran D ve B1 vitaminlerini içerir.

Ayrıca greyfurt tansiyonu ve kolesterolü düşürür, karaciğeri ve sindirimi normalleştirir, metabolizmayı iyileştirir ve yorgunluğu giderir.

Lif, pektin, karoten, potasyum ve C vitamini içeren limon da kalp kasını güçlendirir ve kan damarlarını temizler.

ELMA

Elmalar tüm vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Günde en az bir elma yenilmesi tavsiye edilir.

Elmalar birçok farklı etkiye sahiptir:

- Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi,

- Kan kolesterol seviyelerini düşürmek,

- Kanser geliştirme riskini azaltmak,

- Tansiyon seviyelerinin normalleşmesi,

- Sindirim sisteminin doğru çalışması,

- Cücudu temizlemek,

- Üriner sistemin aktivitesi,

- Asit-baz dengesinin normalleşmesi.

NAR

Nar, kalp hastalığı için en iyi besinlerden biridir. Nar taze ve meyve suyu şeklinde tüketilebilir (günde 200 ml taze sıkılmış nar suyu içilmesi tavsiye edilir). Nar kanı sulandırır, kolesterolü düşürür, kardiyovasküler hastalıkların ve prostat kanserinin gelişimine direnir ve pelviste kan dolaşımını iyileştirir.

KETEN TOHUMU ve YULAF

Tahıllar vücutta kolesterol emilimini önler ve ateroskleroz ve koroner kalp hastalığına karşı mücadelede iyi bir yardımcıdır. Yulaf ezmesi çok miktarda faydalı omega 3 asitleri ve potasyum içerir.

Omega 3 içeriği rekortmeni olan keten tohumu, kalp ve damar hastalıklarına karşı en güçlü besinlerden biridir. Yemeklere ve salatalara keten tohumu eklenebilir.

BALIK

Doğal omega 3 kaynakları somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklardır. Bu balıklar haftada 2-3 kez yenilmelidir. Düzenli yağlı balık tüketimi ile yüksek tansiyonu hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu balıklardan alınan omega 3, kanın pıhtılaşmasını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır.

KURU BAKLAGİLLER

Fasulye gibi kuru baklagiller protein, demir, potasyum, lif ve folik asit içerir. Ek olarak kuru baklagiller hipertansiyonun önlenmesi için çok yararlı olan çeşitli flavonoid türleri içerir. Herhangi bir garnitürün yerini alabilirler.

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko ve daha fazlasını içerir. Kuru yemişlerde bulunan lif ve E vitamini, kötü kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler, kalp krizi ve felçlere karşı korur.

Fındık ve badem, iyi kolesterolü artıran ve kötü kolesterol seviyelerini düşüren tekli doymamış yağlar ve omega 3 asitleri içerir.

SARIMSAK

Sarımsak hipertansiyonla savaşır ve damar sağlığını geliştirir. Sarımsak 60'tan fazla besin içerir.

MEYVELER

Meyveler sağlıklı, besleyicidir ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kalp fonksiyonunu iyileştirir ve şişliği giderir. Meyveler fazla sıvıyı ve magnezyumu vücuttan uzaklaştırır, ayrıca kan damarlarını genişletir ve tansiyonu düşürür.

Bazı meyvelerin içerikleri şu şekildedir:

Çilek: C, K vitaminleri, folik asit, pektinler, tokoferol, manganez, demir, potasyum, bakır, çinko ve iyot içerir.

Kiraz: C, B2, B6 vitaminleri, potasyum, magnezyum, flor ve demir içerir.

Kuş üzümü: Kan pıhtılaşmasını düzenleyen ve kalp krizini önleyen oksikumarin içerir.

Ahududu: Organik asitler, pektin, tanenler, C, B1, B2, iyot, folik asit, karoten, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor ve demir içerir.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata kardiyovasküler sistemi güçlendirir, tansiyonu ve kan kolesterol seviyelerini düşürür. Normal çikolatanın bir faydası yoktur, kalorisi yüksektir ve kilo alımına neden olabilir. Çikolata alırken eklenmiş şeker içermeyenleri ve en az yüzde 70 kakao içerenleri tercih edin.

Unutmayın, kalp hastalığı için yeterli tedavi sadece ilaç tedavisini değil, doğru beslenmeyi de içerir. Doğru beslenme, fiziksel aktivite ve kötü alışkanlıklardan vazgeçme kombinasyonu, sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın anahtarıdır.