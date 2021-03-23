Gül suyunun 8 faydası

Sağlık yararları nedeniyle yüzlerce yıldır kullanılan gül suyunun 8 faydasını, gül suyu hakkında güncel araştırmaları, gül suyunun kullanılabileceği formları ve potansiyel yan etkilerini listeledik.

Gül suyu, gül yapraklarının buharla damıtılmasıyla yapılır. Güzellik ve gıda ürünlerinde kullanılan popüler bir bileşendir. Çalışmalar gül suyunun, antibakteriyel ve gevşetici özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir.

Gül suyunun bugüne kadar araştırılan çoğu faydası, cilt sağlığıyla ilgilidir. Bu yazıda onları detaylı olarak inceleyeceğiz

Gül suyu, tüm cilt tipleri için uygundur ancak özellikle kuru, hassas veya erken yaşlanan ciltler için harikadır. Tonik ve sıkılaştırıcı etkisi vardır. Kızarıklığın azaltılmasında yararlıdır. Ürünlerin doğal gül yağı içerdiğinden emin olunmalıdır. Sentetik gül içeriklerinin hiçbir tedavi edici değeri yoktur.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Gül suyundaki güçlü antioksidanlar cilt iltihabı ve kızarıklıkla savaşabilir. Ayrıca yaşlanma belirtilerini geciktirmeye de yardımcı olabilirler. Gül suyunun yara iyileşmesini desteklediği ve göz enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Cilt İltihabı ile Mücadele Edebilir

Araştırmalar, gül yaprağı özünün içeriğindeki polifenoller, antosiyaninler ve flavonoidlerle ciltte anti-enflamatuar (iltihap önleyici) aktivite sergilediğini göstermektedir. Gül suyu ayrıca cildi UV radyasyonunun neden olduğu iltihaplanmadan koruyabilir.

Ayrıca antienflamatuar özelliklerine katkıda bulunan ve iyi bir antioksidan olan C vitamini içeren gül suyu, cilt kızarıklığını ve tahrişini de azaltabilir.

Gül suyunun antienflamatuvar özellikleri akne tedavisine de yardımcı olabilir.

Yaşlanma Belirtilerini Geciktirmeye Yardımcı Olabilir

Gül suyunun düzenli kullanımı kırışıklıkları önleyebilir ve hatta gözenekleri sıkılaştırabilir. Her sabah banyodan sonra cildinize uygulayabilirsiniz.

Boğaz Ağrısını Rahatlatabilir

Birçok geleneksel tıp uygulamasında boğaz ağrısını yatıştırmak için gül suyu kullanılmaktaydı. Ayrıca antibakteriyel özellikleri ile şişmiş bademciklerin tedavisi olarak da kullanılmıştır. Gül yapraklarıyla boğaz ağrısını rahatlatan harika bir çay yapabilirsiniz. Çayı, yarım gram gül yaprağı üzerine 150 ml kaynar su dökerek hazırlayabilirsiniz.

Göz Enfeksiyonlarının Tedavisine Yardımcı Olabilir

Gül suyu, gözleri etkileyen rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olabilir. Çalışmalarda, ana bileşenlerden biri olarak gül suyu içeren bitkisel bir göz damlası tedavisi, konjonktivit ve kuru göz sendromu dahil olmak üzere göz enfeksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olduğu bulundu.

Gül suyunun, göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilecek analjezik ve antiseptik özellikleri vardır.

Yaraları İyileştirmeye Yardımcı Olabilir

Gül suyunun antibakteriyel ve antiseptik özellikleri yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Yanıkları, yaraları ve kesikleri tedavi etmek için de kullanılabilir. Gül türlerinin kullanıldığı inhalasyon aromaterapi, yanık hastalarında ağrı yoğunluğunu azaltabilir.

Stresi Azaltabilir

Bazı araştırmalara göre, gül suyunun buharını solumak, ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar gül suyunun antidepresan benzeri etkilere sahip olabileceğini öne sürüyor.

Baş Ağrısı Tedavisine Yardımcı Olabilir

Gül suyu (veya gül yağı) kullanarak yapılan buhar tedavisi, baş ağrılarını ve migreni hafifletmeye yardımcı olabilir. Gül suyuna batırılmış bir kompresin kafaya 45 dakika boyunca uygulanması, baş ağrısını rahatlatabilir.

Sindirim Sorunlarını Rahatlatabilir

Bazı araştırmalar gül özünün sindirimi, safra salgısını ve dolaşımı olumlu yönde etkileyebileceğini öne sürüyor. Bu şekilde, şişkinliğin ve mide rahatsızlığının tedavisine de yardımcı olabilir. Gül suyu geleneksel tıpta karın ağrısı ve diğer sindirim problemlerini tedavi etmek için de kullanılıyordu.

Gül suyu eski tıpta yaygın olarak kullanılmıştır, modern zamanlarda faydaları hala keşfedilmektedir.

GÜL SUYU NASIL KULLANILIR

Gül suyu yüzde 10-50 gül yağı içerir. Güzellik ve yemek endüstrisinde ve ayrıca oldukça sık olarak dünyanın her yerinde dini törenlerde kullanılır. Gül suyunun yanı sıra gül yağının da birçok faydası vardır.

Gül yağı, gül çiçeğinin damıtılmasıyla elde edilir. Genellikle şirketler tarafından seri üretilir. Nispeten daha pahalıdır.

Gül suyunun nasıl kullanılacağına geçmeden önce, nasıl yapıldığına bir göz atalım. En basit yöntem kaynatma yöntemidir. İşte yapmanız gerekenler.

Malzemeler

- 7-8 gül

- 1,5 litre damıtılmış su

Yöntem

- Yaprakları çıkarın ve ılık su altında nazikçe yıkayın.

- Yaprakları bir tencereye koyun ve damıtılmış suyu dökün.

- Tencereyi örtün ve suyun kısık ateşte kaynamasına izin verin. Yapraklar tüm rengini kaybedene kadar bekleyin.

- Sıvıyı süzün ve tüm yaprakları atın.

- Gül suyunu cam şişede saklayıp gerektiği gibi kullanabilirsiniz.

Pamuk toplarını gül suyuna batırabilir ve cildinize hafifçe vurabilirsiniz. Bu sadece cilt sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplanma ve sivilce ile mücadeleye de yardımcı olabilir. Gül suyunu mutfağınızda da kullanabilirsiniz. İçeceklerinize birkaç damla gül suyu eklemek, onu daha da çekici hale getirebilir. Ayrıca unlu mamullerinizde geleneksel vanilya özü yerine kullanabilirsiniz.

Banyo suyunuza birkaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz. Sizin üzerinizde terapötik bir etkisi olabilir. Gül suyu ayrıca cildinizi yumuşatabilir.

Giysilerinizi ütülerken, buharlı ütünüzün üzerine biraz gül suyu serpmek giysilerinizin daha güzel kokmasını sağlayabilir.

Oda kokusu oluşturmak için de gül suyu kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine biraz gül suyu dökün ve evinizin etrafında perdelerinizi, çarşaflarınızı ve diğer yumuşak mobilyalarınıza sıkın. Böylelikle evinizi zarif bir kokunun doğal tazeliğiyle doldurmuş olacaksınız.

GÜL SUYUNUN YAN ETKİLERİ

Gül suyu nispeten güvenlidir. Gül suyu uygulamasının/alımının ardından ciddi etkileri olduğunu belirten bir araştırma yoktur. Ancak, alerjiye yatkınsanız, dikkatli olmak iyi bir fikirdir. Bir yama testi yapın ve cildinizde gül suyu kullanmadan önce 24 saat bekleyin.

Tüketim söz konusu olduğunda, biraz alabilir ve herhangi bir reaksiyon olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Lütfen bunu yapmadan önce doktorunuza danışın. Gül suyunun neden olabileceği bazı reaksiyonlar arasında kızarıklık, tahriş ve batma hissi sayılabilir. Gül suyunun dozajı hakkında özel bir bilgi yoktur. Her kullanımda iki ila üç damla alabilirsin.