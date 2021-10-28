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- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Ekim 2021 vaka ve ölüm sayısı
Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "28 Ekim Perşembe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte bugünkü vaka ve ölüm sayısı...
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 18:23
Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemini vurgulayarak günlük vaka sayılarını paylaşıyor.
Vaka sayılarındaki hareketlilik sürerken "27 Ekim Çarşamba 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 27 Ekim vaka ve ölüm sayısı...
28 EKİM 2021 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı. Vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.