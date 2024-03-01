Günde 1 tane çiğ sivri biber yiyin, bin fayda görün...

Sivri biber, uzun ve ince bir yapıya sahip, ucu hafifçe bükük, yeşil veya kırmızı renkte bir biber çeşididir.
Genellikle çiğ olarak tüketilir veya yemeklere eklenir.
Sivri biber, C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. Faydaları saymakla bitmez.
Her gün 1 tane sivri biber yerseniz, vücudunuzda neler değişecek bakın.
İşte sivri biberin faydaları...
Sivri biber faydası
Özellikle kış ayları boyunca tüketilmesini tavsiye edilen sivri biber, antioksidan özelliği sayesinde virüs ve bakterilerin vücuttaki etkilerini azaltır.
Yapılan bazı araştırmalarda migren ataklarını azaltmada etkili olduğu tespit edilmiştir.
Kapsaisin içeriği sayesinde metabolizmayı artırır, kilo kaybını destekler ve yağ yakımını teşvik eder.
Sivri biber, mide asidini dengeler, sindirimi destekler ve mide ülseri riskini azaltabilir.