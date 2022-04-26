Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yerseniz... Etkisi müthiş!

Doğal antibiyotik olarak görülen sarımsak içerdiği besin değeri sayesinde birçok derde derman oluyor. Özellikle közlenmiş sarımsak, kan dolaşımını hızlandırıyor ve vücudu rahatlatıyor.

Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsak, vücut için birçok faydayı içerisinde barındırıyor.

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, içerisinde yer alan besin değeri ve vitaminler sayesinde hastalıklara derman oluyor.

Yemekleri ve masaları şenlendiren sarımsağın tüketimi en az faydaları kadar önemli olurken, miktarına dikkat etmek gerekiyor.

Yapılan bazı araştırmalar sarımsağın özellikle közlenmiş sarımsağın vücudumuza olan etkilerini ortaya koyar nitelikte.

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek; geçen zaman ve saat dilimi içerisinde kademe kademe faydalarını gösteriyor.

Kalp, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan közlenmiş sarımsak, vücut direncini artırmaya katkı veriyor.

İçeriğinde yüksek miktarda A, C ve B vitamini kompleksi barındıran sarımsak ve közlenmiş sarımsak, kış hastalıklarına ise birebir...

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemek, geçen saatler içerisinde vücut üzerinde bazı değişimler meydana getiriyor.

4-6 saat:

Metabolizmayı hızlanıyor. Ayrıca depolanan yağlar yanmaya ve vücuttaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

6-7 saat:

Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımı düzenleniyor. Bu sayede sarımsak, vücudumuzda yer alan bakterilerle savaşıyor. 6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup, oksidasyondan koruyor.

10-24 saat:

Kolesterolü düzenliyor. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Bunun yanında beyni koruyor ve hafızayı güçlendiriyor.

Sinir sistemini güçlendiriyor. Kemiklere iyi geliyor. En önemlisi ise yorgunluğu önlüyor ve daha dinç kalmamızı sağlıyor.

Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Cildin daha parlak gözükmesine ve ışıldamasına destek olur.

Sarımsağın besin değeri

100 gram sarımsakta ortalama olarak 149 kalori bulunmaktadır. Ayrıca sarımsağın besin değerleri ise şu şekilde;

100 gram sarımsak için;