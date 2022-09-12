En sevilen yaz meyvelerinden olan şeftalinin lezzetinin yanı sıra sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte cilt sağlığını iyileştirmeden kan şekerini düşürmeye kadar şeftalinin sağlığa 10 faydası...

En sevilen meyveler arasında yer alan şeftali, tüm çeşitleriyle dünyanın dört bir yanında son derece popülerdir ve binlerce yıl önce Çin'de ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Lezzetli olmasının yanı sıra şeftali oldukça besleyicidir ve daha iyi sindirim, daha pürüzsüz bir cilt ve alerjileri hafifletme gibi birçok sağlık yararına sahiptir.

Protein, lif, kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve çinko bakımından zengin olan şeftaliler, aynı zamanda A vitamini ve birçok polifenol (fenolik asitler, flavonoidler ve antosiyaninler) içerir.

Şeftalinin 10 faydası

Antioksidanların çoğu şeftali posasında bulunur. Şeftali düşük kalorili bir meyvedir. Günlük olarak tüketilen enerjiye kıyasla, yağ kütlesindeki artıştan sorumlu hiçbir besin maddesi içermez.

Şeftali mükemmel vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Orta boy bir şeftali (150 gr) şunları içerir:

- 58 kalori

- 1 gr protein

- 1 gr'dan az yağ

- 14 gr karbonhidrat

- 2 gr lifl

- Günlük alınması gereken A vitamininin yüzde 10'u

- Günlük alınması gereken C vitamininin yüzde 17'si

- Günlük alınması gereken E vitaminin,n yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken K vitamininin yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken potasyumun yüzde 8'i

- Günlük alınması gereken niasinin yüzde 6'sı

- Günlük alınması gereken bakırın yüzde 5'i

- Günlük alınması gereken manganezin yüzde 5'i

İşte günde bir şeftali yemenin 10 şaşırtıcı etkisi:

Güçlü antioksidan etki gösterir

Şeftaliler oksidatif hasarla savaşan ve vücudun erken yaşlanmasının önlenmesine ve sayısız hastalıktan korunmasına yardımcı olan faydalı bitki bileşikleri olan antioksidanlar açısından zengindir. Taze, olgun şeftalilerde daha yüksek seviyelerde antioksidan bulunur.

Kalp sağlığını iyileştirir

Şeftali, yüksek tansiyon ve kandaki kolesterol seviyeleri gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini azaltabilir. Araştırmalara göre şeftali, toplam LDL kolesterol seviyelerinin yanı sıra tansiyon ve trigliserit seviyelerini azaltabilir.

Sindirime yardımcı olur

Şeftalide bulunan lifler, sağlıklı ve düzenli bir sindirim sağlayarak bağırsak rahatsızlıkları riskini azaltır. Orta boy bir şeftali yaklaşık 2 gr lig sağlar. Yarısı çözünür tipte, kalan yarısı çözünmez tipte olan liflerdir. Çözünmeyen lifler yiyecekleri bağırsakta hareket ettirmeye yardımcı olma yeteneğine sahiptir ve kabızlık riskini azaltır.

Çözünür lifler ise bağırsaktaki yararlı bakteriler için besin sağlar ve bu da bağırsak hücrelerini besleyen kısa zincirli yağ asitleri üretilmesine yardımcı olur.

Meyvenin bir diğer parçası olan şeftali çiçekleri de, içlerinde bulunan ve bağırsak kasılmalarının gücünü ve sıklığını artıran bileşikler sayesinde sindirime fayda sağlayabilir.

Cildi korur

Şeftali, doku yenilenmesine yardımcı olan vitamin zenginliği sayesinde cilt sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Bazı araştırmalar şeftalilerde bulunan bileşiklerin cildin nemi tutma kabiliyetini iyileştirdiğini ve böylece yapısını geliştirdiğini göstermiştir.

Doğrudan cilde uygulanan şeftali çiçeği özleri de güneş ışınları nedeniyle cildin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca şeftalide bulunan selenyum, cilt hücreleri üzerinde önemli bir koruyucu etki göstererek onarıcı görev görür.

Alerjileri hafifletir

Şeftali, bağışıklık sisteminin alerjenlere tepkisini azaltmaya yardımcı olabilir, böylece alerji semptomlarını azaltır. Bunun nedeni şeftalilerin hapşırma, kaşıntı veya öksürük gibi ana alerji semptomlarını tetikleyen histaminlerin kana salınmasını engellemesidir.

Ayrıca bazı araştırmalara göre şeftali, alerjik reaksiyonlarda yaygın olarak görülen iltihaplanmayı sınırlamada etkilidir.

Bazı kanser türlerini önler

Şeftalilerde bulunan bileşikler kanser hücrelerinin oluşumunu, büyümesini ve yayılmasını sınırlayarak kansere karşı koruma sağlayabilir. Şeftali, antikanser özellikleri ile bilinen iki tür antioksidan olan karotenoidler ve kafeik asit bakımından zengindir.

Şeftali ayrıca, laboratuvar çalışmalarında kanser hücrelerinin büyümesini azalttığı ve yayılmasını sınırladığı gösterilen bir antioksidan kategorisi olan polifenoller açısından da zengindir.

Araştırmalar, günde en az 2 şeftali tüketen menopoz sonrası kadınların, meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bağışıklık sistemini korur

Şeftali, bağışıklık sistemini uyaran ve koruyan besinler ve antioksidanlar açısından zengindir. Bazı araştırmalara göre, şeftalilerin bazı bakteri türleriyle de savaşabildiği görülüyor.

Vücudu toksinlerden korur

Araştırmalar, şeftalilerin sigara içenlerde idrar yoluyla nikotinin atılmasını desteklediğini gösteriyor.

Kan şekerini düşürür

Araştırmalar, şeftalilerde bulunan bileşiklerin yüksek kan şekeri seviyelerini ve insülin direncini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Çok yönlüdür

Şeftaliler birçok şekilde tüketilebilir. Harika bir atıştırmalık olarak, smoothie'lerde veya yoğurtla yiyebilirsiniz.