GÜNDE EN AZ BİR BARDAK: Yeşil çayın mucizeleri inanılmaz!

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren yeşil çay, bu soğuk havalarda tüketilmesi gereken içecekler arasında yer alıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor ve direnci artırmaya yardım ediyor.

Sıcak ve uzun geçen yaz aylarının ardından, kasımın ilk gününe uyandık...

Kasım ayının gelmesi ile birlikte soğuk ve kasvetli havalar da yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu havaların en tehlikeli yanı ise şüphesiz sinsice ilerleyen hastalıklar...

Bağışıklığımızın düştüğü ve hastalıkların baş gösterdiği bu aylar, dikkat edilmesi gereken dönemler olarak karşımıza çıkıyor.

Yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz içecekler önem taşırken, yeşil çay içerisindeki C vitamini ile öne çıkıyor.

Normal çay içmeyi sevmeyenler, bir yandan diyet yapanlar ve sağlığını korumak isteyenler, yeşil çaya yönelebilir.

İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirirken, hastalıklara karşı kalkan görevi görmesi de tercih edilmesine neden oluyor.

Yeşil çay ayrıca niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor içeriyor.Bu sayede de kış aylarının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Yeşil çayın diğer faydaları nelerdir? Yeşil çay ne işe yarar? İşte yanıtı...

Yeşil çayın mucizeleri

L-teanin maddesini içeren yeşil çay kan dolaşımı yolu ile beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine yardımcı oluyor.

Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından, tatlı bir uyku çekmek için yeşil çay içmeyi deneyebilirsiniz.

İçerdiği kafein sayesinde kişiye canlılık verir. Bu da kasvetli şehir hayatının getirdiği olumsuzlukları atmaya yardımcı olur.

İçerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.

Koronavirüs salgını hala devam ederken, mikroplara karşı önlem almak yerinde olacaktır.

Yeşil çayın zayıflama üzerindeki en önemli etkilerinden biri metabolizmayı hızlandırmasıdır.

Zayıflamak ve yaza daha fit bir vücutla girmek isteyenler, yeşil çayı deneyebilir.Ancak dozunda içmek gerekiyor.

Tüm gün yeşil çay içmek, bu defa sağlığımız açısından olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkabilir.

Yeşil çay özellikle gece acıkmalarına karşı çok etkilidir. Her gün 1 fincan yeşil çay tükettiğinizde açlık krizlerini engelleyerek fazla kalori alımının önüne geçebilirsiniz.