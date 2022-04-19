Günde iki tane haşlanmış yumurta yemenin 5 mucizevi etkisi

A, C ve B vitamin komplekslerini barındıran yumurta, vücudun yenilenmesine destek verir. Stres ve depresyona iyi gelen yumurtanın gün içerisinde tüketilmesi, var olan sağlık sorunlarına iyi geliyor.

Vücudumuzu desteklemek için hangi besinleri ne sıklıkla tükettiğimizi oldukça önemli..

Bazı besinler vücudumuz için koruma görevi görürken, bazı besinler ise sağlığımızı bozmaya yönelik etkiler gösterebilir.

Sağlığımızı koruma görevi gören besinler arasında yer alan yumurta, gelişim açısından önemli destekler veriyor.

Kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olan yumurta, sabah kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelmeli.

Çağımızın sorunu olan kalp hastalıklarına karşı kişiyi güvene alan yumurta, iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı oluyor.

Çok iyi bir protein kaynağı olan ve göz sağlığını koruyan yumurtayı aşırı tüketmek ise alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ancak kararında ve özellikle günde iki tane tüketeceğimiz haşlanmış yumurta, birçok sağlık sorunu ile baş etmemize destek verecek.

Yukarıda saydıklarımız dışında da birçok faydası olan yumurtayı özellikle büyüme çağında olan çocukların tüketmesi gerekiyor.

Günde iki adet haşlanmış yumurta yersek ne olur?

Günde iki adet haşlanmış yumurta yemek sinir hücrelerini güçlendirerek, beyinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Depresyon ile savaşır ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Göz sağlığına iyi gelir. Gözün görme oranını artırır ve görme sorunu yaşayan kişilere uzmanlar tarafından önerilir.

Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılar. Kalsiyum oranı yüksektir. Kemik ve kas yapısını güçlendirir. Oruç süresinde vücudun ağrı sistemini azaltır. Vitamin eksikliklerine iyi geliyor.

B vitamini açısından zengin olduğu için, saç köklerini güçlendirir. Saçların dökülmesini ortadan kaldırır ve saç derisini yeniler.

Kanser riskini düşürür ve yaşlanmayı geciktirici etkileri vardır. Bu nedenle günde en az iki tane haşlanmış yumurta yemek önemlidir.

Yumurta kaç kalori?

1 adet küçük boy (S) yumurta (40 gr) 62 kcal

1 adet orta boy (M) yumurta (50 gr) 77 kcal