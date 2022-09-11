Günde ne kadar meyve yenir? Doğru tüketim için beslenme uzmanı tavsiyesi

Günde ne kadar meyve yenir? Doğru tüketim için beslenme uzmanı tavsiyesi

Genel sağlık için çok önemli olan vitamin ve minerallerin alınmasını sağlayan meyveler de tüm besinler gibi ölçülü tüketildiğinde faydalı hale geliyor. İşte günlük tüketilebilecek doğru meyve miktarı.

Sebzeerle birlikte meyve tüketimi, sağlıklı beslenmenin temelidir. Vücuda gerekli miktarda vitamin, mineral, şeker ve diğer önemli besinleri sağlamak için düzenli olarak tüketilmelidir. Ancak meyveler yüksek şeker ve lif içeriği nedeniyle herkes için uygun değildir.

Meyve tüketiminde en çok merak edilen konulardan biri aşılmaması gereken bir sınır olup olmadığıdır. Çok fazla meyve yemek sağlık için kötü müdür? Hangi durumlarda meyve tüketimi sınırlandırılmalıdır? Günlük ne kadar tüketilmelidir?

Meyvelerin sağlığa faydaları

Meyveler özellikle C vitamini ve A vitamini olmak üzere yüksek vitamin içeriği, çinko, selenyum, bakır, potasyum, lif gibi mineralleri ve polifenoller ve diğer antioksidan maddeler içermesi nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenmede önemlidir. Ama aynı zamanda şeker, fruktoz ve su açısından da zengindir. Hindistan cevizi ve avokado gibi istisnalar dışında meyveler neredeyse hiç yağ içermez.

Kalori açısından bakıldığında, meyvenin enerji miktarı şeker içeriğine bağlıdır. Besinlerin çeşitliliği ve miktarı meyvenin türüne, olgunluk derecesine, mevsime ve yetiştirildiği yere göre değişebilir.

Mümkün olduğu kadar seçenekleri çeşitlendirerek tercihen mevsimlik meyvelerin tüketimi önerilmektedir. Peki, hangi miktarlarda?

Günde ne kadar meyve yenir?

Taze meyveleri düzenli olarak ve doğru miktarlarda tüketmek, genel sağlık için ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve mineralleri almayı sağlar. Uzmanlar, günde 3 meyve ve 2 sebze tüketilmesini önermektedir.

Bir porsiyon standart meyve yaklaşık 150 gramdır. Yani elma, armut, portakal gibi orta boy bir meyve veya kayısı, erik, mandalina gibi iki küçük meyve demektir. Son çalışmalar, kalp hastalıkları veya kanserden daha fazla korunmak için meyve tüketiminin arttırılmasının faydalı olduğunu göstermektedir.

Aşırılıklardan kaynaklanan bazı sorunlardan kaçınmak için günlük tüketilecek meyve miktarını dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir.

Çok fazla meyve yemek kötü mü? Kim dikkatli olmalı?

Bu sorunun cevabı nettir, çünkü genel olarak meyve ve sebze gibi sağlıklı kabul edilen gıdalar için bile aşırı tüketim asla iyi değildir.

Aşırı miktarda meyve tüketmenin çeşitli sorunlara neden olduğu bazı durumlar vardır. Örneğin, şeker hastalığı olanlar, aşırı meyve tüketiminden kaçınmalı, hatta duruma göre hiç tüketmemelidir. Bunun nedeni meyvelerin çok şekerli olmasıdır. Ayrıca, bir yandan bağırsak düzenini ve bağırsaklarda yaşayan bakterilerin dengesini iyileştiren meyvenin lif içeriği, diğer yandan bağırsak sorunları durumunda bir sorun teşkil edebilir. İrritabl bağırsak sendromu, divertikülit, şişkinlik ve karın ağrısı durumlarında özellikle bazı meyve türlerinden kaçınılmalıdır.

Bu özel durumların ötesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmek için diyette tüketilen şeker miktarı her zaman kontrol altında tutulmalıdır ve bu sadece tatlıları ve şekerli içecekleri kontrol etmek anlamına gelmiyor. Meyvelerde bulunan fruktoz, sofra şekeri olan sakaroz gibi basit bir şekerdir. Ancak, meyvelerde sadece şeker değil, aynı zamanda emilimini kısmen yavaşlatan lif de vardır. Bu nedenle, diyet lifinin neredeyse hiç bulunmadığı meyve suyu yerine, meyvenin tamamını ve mümkünse kabuğuyla birlikte tüketmek her zaman daha iyidir.

Her zaman mevsim meyvelerini seçin, çünkü doğru olgunluk derecesinde hasat edildiğinde tat ve besin maddeleri daha iyi durumda olur. Meyveler organik değilse, besinlerin çoğunu içeren kabuğu ile tüketmek için iyice yıkayın.