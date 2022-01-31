Günde sadece 1 öğün yemenin sağlığa etkileri

Beslenme trendlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdilerin modası ise “One Meal A Day“, yani günde tek öğün yemek. Peki tek öğünle günü geçirmek sağlıklı mı, zararlı mı?

Beslenme trendlerini yakından takip edenlerin son günlerde karşılatığı bir diyet var: OMAD

One Meal A Day, yani günde tek öğün yemek…

Hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişiler, OMAD diyetine dair bilgileri incelikle araştırıyor.

Tek öğünle beslenmek akıllara “oruç” sistemini getirse de, faydalı mı zararlı mı soruları akıllarda yerini alıyor.

23 saat açlık, yememe, 1 saatlik tek ve büyük bir öğün yemek yeme olarak tanımlanabilen tek öğün beslenmenin yaygınlaşması ile uzmanlardan ciddi uyarılar da geliyor.

Beslenme ve diyet programları her bireye özel olup uygun seçimler yapılmadıpı takdirde sağlık problemleri doğurabiliyor. Peki OMAD diyeti nedir? Tek öğün beslenmek sağlıklı mı, sağlıksız mı?

OMAD DİYETİ NEDİR

OMAD, her aralıklı oruç protokolünde olduğu gibi neyi ne zaman yiyeceğinize karışmaz, yalnızca yemek yiyebileceğiniz bir saat aralığı belirlemenize yardımcı olur. 23 saat boyunca, bu saat dilimlerini uyku ve dinlenme için ayırdığınızda kalan tüm zamanlarda yemek yememelisiniz.

Size verilen 1 saatlik yemek izninde damak zevkinize göre istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz.

Sıcak ve soğuk yemekler, içecekler ve atıştırmalıklar 1 saatlik öğünde tüketilmelidir.

Aynı zamanda günlük su ihtiyacınızı tamamlamalı, düzenli egzersiz yapmalısınız.

TEK ÖĞÜN YEMEK SAĞLIKLI MI

Orucun vücuda faydaları yıllardır konuşuluyor. Bilim insanları da bunu destekliyor.

Uzun süreli açlık ile ilgili bildiğimiz şeylerden biri de şu ki, açlık süresi arttıkça hücresel yenilenme faydaları artıyor, keton seviyeleri yükseliyor. Bu da teoride kilo kaybı, gençleşmek ve sağlık kazanmak demek.

Özetle tek öğün yemek, insülin direnci, diyabet kontrolü ve obezite adına özellikle de standart diyetlerden bunalmış/fayda sağlayamayan kişiler için tercih edilebilir olabilir.

Günde tek öğün yemek aynı zamanda sürekli ne yiyeceğim düşüncesinden de kurtulmanızı sağlayabilir. Ancak öğününüzü dengeli bir şekilde düzenlemeli; protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ tüketimini es geçmemelisiniz.

Sınırsız kızartma yemek, tek öğün hakkınızı sağlıklı kullanmak demek değildir.