Gündem kritik! Bilim Kurulu toplanıyor: Vakalar, yılbaşı yasağı, eğitime ara...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda omicron nedeniyle artan vakalar ve tedbirler gündemde...

Koronavirüs Bilim Kurulu, dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen omicron varyantı gündemiyle bugün toplanıyor.

Vakaların artışı akıllara tedbir ve kısıtlamaları geri getirirken üniversitelerden gelen uzaktan eğitim kararları da endişe yarattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan kurul, vakaların seyrini değerlendirecek.

Vatandaşların gözü ise toplantıdan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Özellike yılbaşı akabinde herhangi bir yasak uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

VAKA SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda eğitimde yüz yüze eğitime ara verilmesi değerlendirilecek. Koronanın pik yaptığı dönemlerde de okullarda eğitim bir süre online sistemde devam etmişti.

YILBAŞI YASAKLARI

Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda gündemimizde böyle bir konu yok açıklamasında bulunsa da dün açıklanan vaka sayısı tedirgin etti. Yeniden 32 bin vaka sayısının aşılması ile yeni yılda bir yasak uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, yılbaşında yeni bir kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Memişoğlu ancak herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini, korku ve panikle değil; tedbirle pandemiye karşı mücadelenin kazanılabileceğini dile getirdi.