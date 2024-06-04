Güne 3 tane kızılcık yiyerek başlayın, o sorunlara temelli veda edin… Özellikle de ara öğünlerde tüketilmesi tercih edilen meyveler arasında olan kızılcık günde 3 adet tüketildiğinde o sorunları ortadan kaldırıyor. Adeta birçok rahatsızlık için şifa olacak. Bakın günde 3 adet kızılcık yediğinizde neler olacak…

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Sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilen meyveler arasında olan kızılcık sağlık açısından birçok fayda sağlamasıyla bilinir.

Hem ekşi hem de acı türlere sahip olan küçük kırmızı meyveler genellikle kurutulmuş olarak ya da suyu oluşturularak tüketilir. Ancak yaş yenmesi de oldukça etkili olan bu meyve sonbahar mevsiminde yetişir.

Birçok vitamin açısından zengin olan kızılcıkta, C, E, K vitaminlerinin yanında manganez mineralleri ve antioksidanları bolca bulunur. İçerdiği bu vitaminler sayesinde birçok sağlık sorununu bertaraf etmede etkili olan kızılcığı günde 3 adet olarak tükettiğinizde neler olacağına inanamayacaksınız.

Güne 3 tane kızılcık yiyerek başlayın…

Sağlık açısından birçok faydası bulunan kızılcığı her gün 3 adet tükettiğinizde özellikle içeriğinde bulundurduğu C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirme de ve hastalıklara karşı korunmanızda oldukça etkili olacaktır.

İçerisinde barındığı antioksidanlar aynı zamanda ciltteki zararları toksinlerin atılmasını sağlayarak cildinizin güzel gözükmesini sağlar.

Kemiklerin güçlenmesinde de etkili olan kızılcık düzenli olarak tüketildiğinde kemik erimesini engellemede etkili sonuçlar almanıza yardımcı olur.

İçerdiği folik asit, flavonoidler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını destekler. Kolesterol ve kan basıncını düzenler bu sayede kalp sağlığını korur. Damarların tıkanmasını engelleyerek kalp krizi risklerinin de önüne geçebilir.

Kızılcık, böbrek taşlarının kolay bir şekilde düşmesine destek olabilen meyveler arasında yer alır. Kızılcık suyu tüketmek idrarı daha asidik bir hale getirerek taşları engellemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca her gün düzenli olarak tüketeceğiniz kızılcık beyin sağlığını koruyacağından hafızanızı güçlendirmede de etkili olacaktır.