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    Güne kahveyle başlayanlara kötü haber! Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlığınızı bırakmazsanız...

    Sabah kalkar kalmaz kahve içiyorsanız ve bu durumdan vazgeçemiyorsanız kötü haber. Meğer çok zararlıymış. Sebebini öğrenince bu alışkanlığınızdan vazgeçeceksiniz.
    • 28.12.2022 - 16:41
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    Güne kahveyle başlayanlara kötü haber! Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlığınızı bırakmazsanız...

    Kafein yönünden güçlü bir kahve, kilo vermenizde yardımcı olur ve sizi dinç tutar. Bu yüzden gün içinde sade bir kahve içmek sizi olumlu yönde etkiler.

    Ancak kahve içmenin de zararlı olduğu saatler var. Özellikle sabah kalktığınızda ilk işiniz kahve içmekse çok yanlış yapıyorsunuz.

    Bazıları için bağımlılık haline gelen sabah kahvaltıları, kesinlikle uyanır uyanmaz içilmemeli. Kötü sonuçlar doğurabiliyor.

    Tabi ki olumlu yönlerini görmezden gelerek hiç kahve içmeyin demiyoruz. İçin ama kahvaltınızı yaptıktan sonra.

    Birçok kahve sever, bunları duyunca çok üzülecek. Güne kahve ile başlamanın zararları bağırsaklarda ve sindirim borusunda başlıyor, ancak etkileri bunun çok ötesine uzanıyor.

    Konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar da güne kahve ile başlamayı önermiyor. Siz de sebebini öğrenince bu alışkanlığınızdan vazgeçeceksiniz. İşte zararları...

    Güne kahveyle başlayanlara kötü haber! Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlığınızı bırakmazsanız... #1

    Kan şekerinizi arttırır

    Sabah kalktığınızda ilk tükettiğiniz şey kahve ise, kan şekeriniz %50 oranında artabilir. Önce kahvaltı yaparsanız sonrasında kahvenizi içerseniz bu sorunu yaşamazsınız.

    Kramplara sebep olabilir

    Güne bir fincan kahve ile başlamak, kötü gece uykularına sebebiyet veriyor. Kafein kan şekerinizi yükselttiği için geceleri sizi uykunuzdan uyandıracak bacak kramplarına sebep olabiliyor.

    Güne kahveyle başlayanlara kötü haber! Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlığınızı bırakmazsanız... #2

    Cildinizi kurutabilir

    Kahve güçlü bir idrar söktürücüdür. Bu da kahve içtiğinizde daha sık tuvalete gitmenizi sağlar. Bu sebeple kahve vücudunuzun sıvı kaybetmesine neden olur ve gün içerisinde yeterince su içmek önemlidir. Yeteri miktarda su içmezseniz cildiniz kurur.

    Kaygı seviyenizi artırabilir

    Sabah uyandığınızda stres hormonu en yüksek seviyede olur. Kahvenizi kahvaltıdan önce içerseniz daha fazla stres yaşamanıza sebep olur. Kahve içmek için uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat beklemeniz ve öncesinde su içmeniz önerilir.

    Güne kahveyle başlayanlara kötü haber! Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlığınızı bırakmazsanız... #3


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