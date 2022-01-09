Güne yürüyüşle başlamanız için 9 neden

Güne yürüyüşle başlamanız için 9 neden

Gece uykusunu iyileştirmekten zihinsel netliği artırmaya kadar birçok farklı yararı bulunan sabah yürüyüşlerini günlük rutininizin bir parçası haline getirerek genel sağlığınızı artırabilirsiniz.

Sabah gözlerinizi açtığınızda, fiziksel aktivite bir numaralı önceliğiniz olmayabilir. Ancak güne yürüyüşle başlamaya karar verirseniz, vücudunuz size adeta minnettar olacaktır.

Sabah alarmını biraz daha erkene kurmanızı ve işe, ev temizliğine ve diğer tüm günlük işlerinize başlamadan önce kısa bir yürüyüşe çıkmanızı sağlayacak en önemli nedenleri araştırdık.

Sabah yürüyüşlerinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları:

- Akşam kıyafetlerinizi hazırlayın.

- Yürümek için en az 20 dakika dinlenmek için ise alarmınızı normalden en az 30 dakika önceye kurun.

- Evinize yakın bir yerde bir yürüyüş parkuru çizin.

- Sabah yürüyüşleri için bir topluluk veya arkadaş bulmaya çalışın.

Yürüyüşü işe giderken sabah rutininizin bir parçası haline de getirebilirsiniz. İşiniz çok uzak olsa bile arabanızı iş yerinizin biraz uzağına park edin veya toplu taşıma araçlarından birkaç durak önce inin.

GÜNE YÜRÜYÜŞLE BAŞLAMAK İÇİN 9 NEDEN

İşte güne yürüyşle başlamanız için en iyi 9 neden:

Enerjiyi Artırır

Güne yürüyüşle başlarsanız, günün geri kalanında daha fazla enerjiniz olur. Bu, özellikle açık hava yürüyüşleri için geçerlidir. Araştırmalar, açık havada 20 dakika yürüyen yetişkinlerin günün geri kalanında daha fazla enerjiye sahip olduğunu göstermiştir.

Küçük bir araştırma ayrıca, uykusuz hisseden kadınlar için sadece 10 dakikalık bir yürüyüşün bir fincan kahveden daha enerji verici olduğunu bulmuştur. Bu nedenle, bir dahaki sefere sabah enerjiniz tükendiğinde veya kendinizi yorgun hissettiğinizde yürümeyi düşünebilirsiniz.

Ruh Halini İyileştirir

Sabah yürüyüşünün psikolojik faydaları da vardır. Benlik saygısını iyileştirebilir, ruh halini yükseltebilir, stresi, kaygıyı ve yorgunluğu azaltabilir ve depresyon semptomlarını hafifletebilir veya depresyon geliştirme riskini azaltabilir.

En iyi sonuçlar için haftada en az beş gün 20 ila 30 dakika yürümeyi deneyin.

Günün En Başında Fiziksel Aktiviteye Olanak Tanır

Sabah yürüyüşünün avantajlarından biri de günün hemen başında fiziksel aktivite yapacak olmanızdır. Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite yapması önerilir. Haftada beş gün yarım saat yürüyerek fiziksel aktivite gereksinimini yerine getirebilirsiniz.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Sabah yürüyüşleri kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olabilir. Yarım saat orta hızda yürümek yaklaşık 150 kalori yakar. Sağlıklı bir diyet ve kuvvet egzersizleri ile birlikte bu aktivite kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Sağlık Sorunlarını Önler

Yürüyüş, beraberinde bir dizi sağlık yararı getirir ve bunların arasında bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra birçok sağlık sorununu önleme de vardır. Araştırmalar, günde 30 dakika yürümenin kalp hastalığı riskini yüzde 19 oranında azaltabileceğini göstermiştir.

Diyabetiniz varsa, yürümek kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olur ve hatta belirli kanserlere yakalanma riskinizi azaltabilir.

Kasları Güçlendirir

Yürümek ayrıca bacaklardaki kasları güçlendirmeye yardımcı olur. En iyi sonuçlar için orta ila hızlı tempoda yürüyün. Rutininizi değiştirmeyi ve merdiven çıkmayı, yokuş yukarı ve yokuş aşağı yürümeyi ve benzerlerini deneyin.

Zihinsel Netliği Artırır

Sabah yürüyüşü zihinsel netliğinizi artırabilir ve gün boyunca daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir. Yürümek aynı zamanda daha yaratıcı düşünmenize, daha fazla fikir sahibi olmanıza, sorunları daha kolay çözmenize yardımcı olur.

Geceleri Uykuyu İyileştirir

Sabah yürüyüşü, geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Geceleri uykuya dalmakta güçlük çeken veya hafif uykusuzluk yaşayan 55-65 yaş arası yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada, sabahları fiziksel olarak aktif olanların, daha iyi uyku kalitesine sahip olduğu görülmüştür.

Gün Boyunca Daha Sağlıklı Seçimler Yapmaya Yardımcı Olur

Günün başında yapılacak bir yürüyüş, devamında daha sağlıklı kararlar almak için harika bir hazırlıktır. Yeterli enerjimiz olmadığında, genellikle sağlıksız atıştırmalıkları tüketiriz. Ancak sabah yürüyüşü beraberinde enerji getirir ve bizi kendimiz için daha sağlıklı yemekler seçmeye teşvik eder.

KAHVALTIDAN ÖNCE Mİ SONRA MI?

Bu sorunun cevabı vücudunuza göre değişir. Aç karnına yürürken kendinizi iyi hissediyorsanız, bunu yapın veya en azından bir meyve yedikten sonra yürüyüşün daha kolay olduğunu düşünüyorsanız, öyle yapın.

Her durumda, yürüyüşten sonra sağlıklı bir kahvaltı yaptığınızdan ve bol su içtiğinizden emin olun.