Güneş çarpması belirtileri ve yapılması gerekenler

Güneş çarpması belirtileri ve yapılması gerekenler

Hava sıcaklıklarındaki artış beraberinde sağlık durumunda hayati riskleri de getiriyor. Aşırı sıcağa maruz kalınması sonucu görülen güneş çarpması belirtileri nelerdir, ne yapılmalı? İşte detaylar...

Güneş çarpması, genellikle uzun süre yüksek sıcağa maruz kalmanın veya fiziksel zorlanmanın bir sonucu olarak vücudunuzun aşırı ısınmasına bağlı bir durumdur.

Günlük hayatımızda sıcaktan her bunalmamız güneş çarpması anlamı taşımasa da, gereken önlemler alınmadığında hayati risklere yol açan bir durumdur.

Sıcak çarpması olarak da bilinen güneş çarpması vücut sıcaklığınız 40 derecenin üzerine çıktığında ortaya çıkar ve vücuda en çok hasar veren ısı kaynaklı hastalıktır.

Yaşlılar, hamile kadınlar ve küçük çocuklar sıcak çarpması için daha yüksek risk altındadır, çünkü vücutları sağlık problemleri olmayan yetişkinlere göre daha zor serinler.

Peki güneş çarpması nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Güneş çarpması durumunda ne yapılmalı? İşte bilmeniz gerekenler...

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ

40 derece ya da üzeri vücut ısısı.

Zihinsel durum veya davranışlarda bozulma (Kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu, sinirlilik, nöbetler veya koma)

Terleme olmaması ve ciltte kızarıklık, sıcaklık ve kuruluk

Mide bulantısı ve kusma

Solunumun hızlanması

Kalp atışında hızlanma

Baş ağrısı

Kas krampları ve ağrıları

Yorgunluk ve halsizlik

GÜNEŞ ÇARPMASINDA İLK YARDIM

Güneş çarpması acil müdahale gerektirir. Tedavi edilmediğinde beyin, kalp, böbrek ve kaslarınıza hızlıca zarar verebilir. Hasar tedaviyi geciktirir ve ciddi komplikasyon veya ölüm riskinizi artırır. Tedavide amaç, vücudun anında soğutulmasıdır.

Kişiyi klimalı bir ortama veya en azından serin, gölgeli bir alana taşıyın ve gereksiz giysileri çıkarın.

Mümkünse, kişinin vücut sıcaklığını ölçün ve en azından 38.5 dereceye kadar soğutmak için ilk yardımı başlatın. Termometre yoksa da ilk yardıma başlayın.

Hastanın cildini bir sünger veya bahçe hortumuyla ıslatırken bir yandan da yelpazeleyerek serinletin.

Hastanın koltuk altlarına, kasık, boyun ve sırtına buz torbaları koyun. Bu bölgelerde cilde yakın kan damarları bulunduğu için, onları soğutmak vücut sıcaklığını azaltabilir.

Hastayı duşa sokun veya soğuk su küvetine daldırın.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN

Uzmanlar, özellikle yaşlı ve çocukların, mecbur kalmadıkça saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.