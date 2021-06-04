Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlara göre UV ışınlarına fazla maruz kalmak büyük bir sağlık riski oluşturduğu için, güneş gözlüklerini seçerken kritik noktalara dikkat etmek oldukça önemli. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Son bir yılın belirsizliği, karantinalar ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından, neredeyse hepimiz önümüzdeki yaz aylarına umutla bakıyoruz ve aşı sayesinde güzel havanın tadını çıkaracağımızı düşünüyoruz.

Genel olarak güneşi veya denizi içeren açık hava etkinlikleri planları yapmaya doğal olarak hevesliyiz. Bu bağlamda dikkatli olmak ve kendimizi güneş ışınlarından korumak için önlem almak önemli olacaktır. Sadece güneş tepedeyken onlardan kaçınmak değil, kremler, şapkalar ve tabii ki güneş gözlüğü kullanmak oldukça etkili olacaktır.

UV IŞINLARI

Güneşten aldığımız ultraviyole (UV) ışınlarının, belirli miktarlarda alındığında, sağlığımız üzerinde çok faydalı etkileri vardır. D vitamininin sentezi, bu ışınların varlığını gerektiren kimyasal bir reaksiyonun sonucu olarak ciltte meydana gelir. Ve bu vitaminin kemiklerimizin mineralleşme durumunda kilit bir rol oynadığını unutmayın. Yeterli D vitamini seviyelerini korumak için bir yetişkinin en az haftada üç kez 20 ila 30 dakika güneş ışını alması gerekir.

Peki, UV ışınlarına aşırı maruz kalırsak ne olur? Özellikle ciltte güneş yanığına, alerjik reaksiyonlara, yaşlanmanın hızlanmasına ve çeşitli cilt kanseri türlerine neden olur. Ek olarak, UV ışınları, bağışıklık sistemindeki değişikliklerle ilişkilidir. Aşırı güneşe maruz kalma, cilt kanserinin önde gelen nedenlerinden biridir.

Güneş ışınlarına aşırı maruz kalma nedeniyle gözler de zarar görebilir. Güneş ışınları, aşırı alındığında fotokeratit (kar körlüğü), pterjium (göz eti) veya katarakt gibi sorunlara yol açabilir. Ancak buna rağmen, güneşten korunmaya yeterince önem vermeyiz.

Güneşten korunmada en etkili yöntemler, gölgede veya şemsiye altında kalmak, güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde şapka kullanmak ve son olarak güneş gözlüğü takmaktır.

BULUTLU GÜNLERDE DE KULLANILMALI

Göz korumasında, güneş gözlüğü kullanımının yılın her mevsiminde yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da önemli olduğunu, ancak özellikle daha fazla gün ışığının olduğu yaz mevsiminde çok daha önemli olduğunu aklımızda tutmalıyız. Bunun haricinde bulutlu günlerde bile görünür ışığa ek olarak UV ışınlarına da maruz kaldığımızı hatırlamakta fayda var.

Güneş gözlükleri tıbbi cihaz olarak değil, kişisel koruyucu ekipman olarak sınıflandırılır. Bu, satışları serbestleştirildiği için onları sadece sağlıkta değil, çok çeşitli kuruluşlarda bulmamızı sağlar.

Kötü olan şu ki, bazen onları satın alabileceğimiz özellikle web siteler, bize olması gereken tüm koruma garantilerini vermez. Güneş filtreleri açısından istenen gereksinimleri karşılamayan güneş gözlükleri takmak, UV ışınlarından korunduğumuzu düşünmemize neden olabilir ve gerçekte uygun olmayan bir filtre, bizi hiçbir şey takmamaktan daha büyük bir risk durumuna sokar.

Koyu renkli camlı, aynalı veya polarize gibi filtreli gözlüklerin kullanımı, göze gelen görünür ışığın bir kısmının filtrelenmesine, emilmesine veya yansıtılmasına ek olarak UV radyasyonunun tamamen engellenmesini sağlamalıdır. UV korumasını garanti etmeyen koyu renkli gözlükler takmak, gözler için hiçbir şey takmamaktan daha tehlikelidir.

FİLTRELER NASIL SEÇİLİR?

Güneş gözlüğü seçerken genel kurallar vardır. Bazıları filtrelerin rengiyle ilgilidir. Yeşil, renkleri biraz değiştirdiği için daha uzağı gösterebilir. Kahverengi kontrastı artırır ve miyop insanlar için daha çok önerilir. Gri, doğal renkleri en çok gösteren renktir, çünkü tüm dalga boylarını daha eşit şekilde filtreler. Sarılar ve turuncular gibi diğerleri, düşük ışık koşulları için özeldir. En fazla kontrast sağlayanlardır ve bu nedenle güneş koruması için önerilmezler.

Kullanımına bakacak olursak, günlük olarak kullanacağımız gözlüklerin plaja götüreceğimiz gözlüklerle aynı olmayacağını aklımızda tutmalıyız. Lensin koruma seviyesi, lensin emdiği görünür ışığın (UV değil) miktarını gösteren 0 ile 4 arasında bir sayı olan Güneş Filtresi kategorisinde gösterilir.

Güneş gözlüklerimiz için seçtiğimiz filtre ne olursa olsun, esas olan UV radyasyonunun yüzde 100'ünü filtrelediğinden emin olmaktır. Güneşe asla doğrudan bakmamaya çalışarak (güneş gözlüğü ile bile) güneşlenmek gerektiğini hatırlamak da önemlidir. Bu önlemlere, güneş ışığının en güçlü olduğu öğlen saatlerinde fazlasıyla uyulmalıdır. Bu şekilde, yaşam boyunca iyi bir göz sağlığını koruyabilirsiniz.