Güneş ışınlarından gözlerimizi koruyalım

Dışarı çıkarken koronavirüsten korunmak için maskemizi taktık, hijyen önlemlerimizi aldık ama ya gözlerimiz. Peki onları güneşten nasıl koruyacağız?

Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole (UV) ışın miktarı, kışa oranla 3 kat daha yoğun. Güneş ışınlarının cilde zararlı etkisi bilinir fakat gözlere olan etkisi nedense pek dile getirilmez.

UV IŞINLARI CİLDİMİZ İÇİN DE GÖZÜMÜZ İÇİN DE ZARARLI

Güneşin UV ışınlarının gözlere zararlı olduğunu belirten bu konuda faaliyetleri olan bir firmanın Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, tam olarak korunma sağlanmadığında ciltteki negatif etkilerin yanı sıra gözlerde de etkiler oluştuğunu belirtiyor.

GÜNEŞ IŞINLARI ARTIK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ZARAR VERİYOR

UV ışınlarının bir miktarı atmosfer ve katmanlar tarafından, bir miktarı da gözümüzün doğal yapısı gereği gözlerimiz tarafından süzülüyor.

Günümüz koşullarında çeşitli sebeplerle zarar verdiğimiz atmosfer katmanları sebebiyle güneş ışınları her zamankinden daha zararlı. Çünkü UVC ve UVB ışınlarını yeteri kadar süzemiyor.

FAZLA GÜNEŞ IŞIĞI, ERKEN YAŞTA KATARAKTI TETİKLİYOR

Bu nedenle gözlerimize kadar ulaşan UV ışınlarının miktarı normalden çok daha artıyor. Uzmanlar bu ışınlara yüksek miktarda maruz kalmanın sonucu olarak, özellikle erken yaşlarda ortaya çıkabilen “katarakt” hastalığına dikkat çekiyor.

İÇ MEKANDA BİLGİSAYAR VE AKILLI TELEFONLARDAN ÇIKAN ZARARLI IŞIKLAR

Kayra, optik camlardaki teknoloji sayesinde UV’yi yüzde100 kesen polarize ve fotokromik camlarla yüksek oranda güneş ışığının zararlı etkilerinin en aza indirildiğini belirtiyor.

İç mekanda doğal olmayan UV kaynaklarından, yani LED lamba, bilgisayar ve akıllı telefonlardan yayılan zararlı ışıkların gözümüze girmesini ve uzun süre maruz kaldığımızda oluşacak olan rahatsızlıkları gidermek için önlem almak gerekiyor.

DIŞ MEKANDA YÜKSES IŞIK HASSASİYETİNE DİKKAT

Uzmanlar, dış ortama çıkıldığında yalnızca güneşten gelen UV ışınlarının göze girmesini engellemenin yetmeyeceği, bunun yanı sıra yüksek ışık hassasiyetini de ortadan kaldırmak gerekeceğini hatırlatıyor.