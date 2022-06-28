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    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!

    Güneş kremi kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.Peki nedir bunlar?
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 12:14
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    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!

    Güneşin zararlı ışınlarına karşı güneş koruyucu kremler kullanmak bir ihtiyaç.Fakat güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.

    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler! #1

    Sizler için derlediğimiz bu noktalara dikkat ederek güneş koruyucu kullanmanızı öneririz.İşte dikkat etmeniz gerekenler..

    Doğru ürün tercihi

    Her güneş koruyucu krem her cilde uygun değildir.Bu yüzden cildinize göre ve ogün yapacağınız etkinliğe uygun krem seçmelisiniz.Eğer yağlı bir cilde sahipseniz cilde daha iyi tutunan kremler tercih edin.Örneğin denize veya havuza girecekseniz suya dayanıklı güneş koruyucu seçmelisiniz.

    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler! #2

    Her mevsim kullanın

    Güneş koruyucuyu sadece yaz aylarında kullanmayın bu koruyucuları her mevsim kullanabilirsiniz.Aksi taktirde güneşin zararlı ışınları cildinize zarar verebilir.

    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler! #3

    Doğru zamanlama

    Güneş koruyucu kremleri doğru zamanda kullanmak son derece önemlidir.Kremden tam manasıyla fayda alabilmek için güneşe çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce bu koruyucuları sürmelisiniz.

    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler! #4

    Temiz cilt

    Güneş koruyucu kremler cildinizde bazı kalıntılar bırakacağı için gün sonunda mutlaka cildinizi temizlemelisiniz..

    Gün içinde yenileyin

    Güneş koruyucu kremler etkisi uzun süre olmayan ürünlerdir.Bu yüzden gün içerisinde ara ara yeniden sürmeniz gerekmektedir..

    Güneş koruyucu kullanırken dikkat etmeniz gerekenler! #5


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