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    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ

    Daha uygun fiyatlı ve doğal olması nedeniyle güneş kremi yerine esansiyel yağlar tercih edilebilir. İşte SPF içerdiği kanıtlanmış 5 doğal yağ...
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 16:26
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    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ

    Cildi zararlı güneş ışınlarından korumak, başta cilt kanseri olmak üzere lekelenme, kırışıklık, kuruluk ve beraberindeki birçok problemi de engeller.

    Aslında her mevsim kullanılması gereken güneş kremleri, sıcak günlerin gelmesiyle birlikte daha çok rağbet görüyor.

    Yüsek SPF ve cilt tipinize göre kullanabileceğiniz güneş kremleri, kimileri için temiz içerikli olmaması nedeniyle çekince yaratıyor.

    Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için illa içeriğinde bolca kimyasal bulunan ürünler kullanmanıza gerek yok. Güneşten koruyucu SPF oranı ve nemlendirme özelliği ile de göz kamaştıran doğal yağlar tercih edebilirsiniz.

    Hem ekonomik olarak daha uygun, hem de daha sağlıklı bir seçenek olarak güneş kremi yerine kullanabileceğiniz alternatif yağları sıraladık...

    Havuç yağı

    Özel aroması ve vitamin deposu özelliğiyle ön plana çıkan havuç yağı, güneş ışınlarından korumakla kalmıyor ayrıca cildinize hoş bir bronzluk ve koku katıyor.

    İçindeki karoten ve A vitamini sayesinde cilt için iyi bir antioksidan olan havuç yağı, güneşten koruyan yağlar arasında en etkili olanlardan birisidir.

    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ #1

    Ahududu yağı

    Güneş ışınlarına karşı 50 faktörlü  bir koruma istiyorsanız, ahududu yağı iyi bir tercih olacaktır. Oldukça dayanıklı olan bu yağ, E vitamini bakımından zengin olduğu için ayrıca etkili bir cilt yenileyicidir.

    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ #2

    Buğday yağı

    Hücre yenileyici özelliğe sahip olan buğday yağı, bu özelliği sayesinde yanıklar, cilt lekeleri, kırışıklıklar, saç derisi bakımı ve saç problemleri için kullanılıyor.

    Daha hafif ve kokusuz olan buğday yağı, 20 faktörlü bir koruma etkisine sahip.

    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ #3

    Zeytinyağı

    Zeytinyağı, cildi zararlı güneş ışınlarının tamamından korumakta, cildi besleyerek yumuşatmakta ve cildin erken yaşlanmasını önlemektedir.

    Güneş kremine alternatif uygun fiyatlı 5 doğal yağ #4

    Jojoba yağı

    Güneşin zararlı UV ışınları cildinizde pek çok probleme yol açabilir. Jojoba yağı güneş koruyucu kremlere alternatif olarak kullanılabilecek doğal bir koruyucu bakım ürünüdür. Aynı zamanda güneş yanıklarının tedavisinde de kullanılır.


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