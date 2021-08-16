Güneş yanıklarından korunmak için 5 ipucu

Bronzlaşmanın, derinin hasar görmesi ile harekete geçen kendini koruma mekanizması sonucu oluştuğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıklarından korunmak için önerilerde bulundu.

İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde güneşin güçlü etkileri, birçok cilt sorunu oluşturmaya devam ediyor. Güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı ultraviyole (UV) ışın bulunduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, UVB maruziyetinin birinci derece yanıklar oluşturarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşturabileceğini ifade etti.

Bronzlaşmanın güneş yanığı nedeniyle oluşan hasar sonrasında, cildin kendisini onarma çabası sonucu oluştuğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, günümüzde sıklıkla kullanılan "sağlıklı bronzlaşma” kavramının gerçekliğinin olmadığını söyleyerek, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu belirtti.

GÜNEŞ YANIKLARI UZMAN TARAFINDAN TEDAVİ EDİLMELİ

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti.

Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mullaaziz, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, ikincil enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini ifade etti.

GÜNEŞ YANIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN 5 İPUCU

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Mullaaziz, uzun süreli maruziyette ise kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerinin olabileceğini, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini söyledi.

Mullaaziz, güneş yanıklarından 5 ipucu verdi:

- Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın,

- Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın,

- Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın,

- Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin,

- Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin.