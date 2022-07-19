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    Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...

    Uzun süre sıcak hava ve güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra hem acı hissini azaltmak hem de derinizin sağlıklı olması için izlemeniz gereken adımları sıralıyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:34
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    Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...

    Deniz, kum, güneş... Üçlüsüne teslim olduktan sonra akşam vakitlerinde rahatsızlanmaya başlıyorsanız, dikkat etmeniz gereken çok önemli bazı kuralları hatırlatalım.

    Gün boyunca yoğun güneş ışınlarına maruz kalmak, bronzlaşmayı sağlasa da, sonrasında pek acı verici olabiliyor.

    Bronz ten hayaliyle gittiğiniz tatilden beyaz dönmenizi istemeyiz ancak güneşlendikten sonra "after sun" kurallarını uygulamakta fayda var.

    Su içmeyi ihmal etmeyin

    Sıvı kaybı ve artan hava sıcaklığı sonucu vücut ısısının yükselmesi, güneş çarpmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

    Su aynı zamanda derinin nemliliğini ve vücut ısısının dengesini de sağlıyor. Bu nedenle vücut ısısının kontrolü için yeterli su tüketimi oldukça önemli.

    Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz... #1

    Hemen duş almayın

    Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için güneşlenildikten sonra en az 1-2 saat duş alınmamalıdır. Duş alınması gerekiyorsa; sabun ve şampuan kullanmadan ılık suyla duş alınmalıdır.

    Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz... #2

    Nemlendirin

    Güneş sonrası – after sun kremlerini, duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Tüm gün güneşlendikten sonra duş sonrasında kuru veya nemli cildinize uygulayabileceğiniz ürünler ile güneşin cildinizde bıraktığı kuru ve gergin hissini geride bırakabilirsiniz.

    Tercihen bebek yağı

    Bebek yağının içerisinde bulunan yağlarda bolca A ve E vitamini bulunmaktadır. Bu vitaminler ise cildi canlandıran, ölü hücreleri yenileyen vitaminlerdir. Aynı zamanda nemli kalmasını da sağlayarak gergin-kuru hissini ortadan kaldıracaktır.


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