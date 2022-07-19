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- Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
Güneşlendikten sonra bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 15:31
- Güncelleme : 19.07.2022 - 15:34
Deniz, kum, güneş... Üçlüsüne teslim olduktan sonra akşam vakitlerinde rahatsızlanmaya başlıyorsanız, dikkat etmeniz gereken çok önemli bazı kuralları hatırlatalım.
Gün boyunca yoğun güneş ışınlarına maruz kalmak, bronzlaşmayı sağlasa da, sonrasında pek acı verici olabiliyor.
Bronz ten hayaliyle gittiğiniz tatilden beyaz dönmenizi istemeyiz ancak güneşlendikten sonra "after sun" kurallarını uygulamakta fayda var.
Su içmeyi ihmal etmeyin
Sıvı kaybı ve artan hava sıcaklığı sonucu vücut ısısının yükselmesi, güneş çarpmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.
Su aynı zamanda derinin nemliliğini ve vücut ısısının dengesini de sağlıyor. Bu nedenle vücut ısısının kontrolü için yeterli su tüketimi oldukça önemli.
Hemen duş almayın
Ciltte D vitamini sentezi hemen başlamadığı için güneşlenildikten sonra en az 1-2 saat duş alınmamalıdır. Duş alınması gerekiyorsa; sabun ve şampuan kullanmadan ılık suyla duş alınmalıdır.
Nemlendirin
Güneş sonrası – after sun kremlerini, duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Tüm gün güneşlendikten sonra duş sonrasında kuru veya nemli cildinize uygulayabileceğiniz ürünler ile güneşin cildinizde bıraktığı kuru ve gergin hissini geride bırakabilirsiniz.
Tercihen bebek yağı
Bebek yağının içerisinde bulunan yağlarda bolca A ve E vitamini bulunmaktadır. Bu vitaminler ise cildi canlandıran, ölü hücreleri yenileyen vitaminlerdir. Aynı zamanda nemli kalmasını da sağlayarak gergin-kuru hissini ortadan kaldıracaktır.