Güneşten korunmak için bilinmesi gerekenler

Hava sıcaklıkları her geçen gün daha da artıyor ve yaz ayları kendini hissettirmeye başladı. Yoğunluğunun arttığı bu günlerde güneşten korunmak ise büyük önem taşıyor. İşte bilinmesi gerekenler.

Cildi güneşin neden olduğu zararlardan uzak tutmak istiyorsak koruyucu kullanmanın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak konuyu gerçekten ne kadar biliyoruz? Koruyucular ne kadar sürülmeli? Ne zaman uygulanmalı? Nasıl bir koruma seçilmeli?

Güneşin tadını çıkaracağımız aylara geldik. Güneş ışığının ruh halini iyileştirmekten, D vitamini üretimine kadar birçok faydası vardır. Ve karanlık taraf...

Güneşin cilde ve gözlere zarar verdiği ve bağışıklık sistemini baskılayabildiği artık herkes tarafından biliniyor. Güvenli bir şekilde güneşlenebilmek için öncelikle cildimizin fototipinin ne olduğunu ve buna göre onu nasıl korumamız gerektiğini bilmemiz gerekir.

Cilt fototiplerinin kaç çeşit olduğu, her seferinde maruz kalacağımız ultraviyole ışınlarının (UV) yoğunluğu ve cilt fototipleri hakkında bilinmesi gerenlere bir göz atalım. Daha sonra ne yapacağımızı bilerek hareket edeceğiz.

FOTOTİPLER NEDİR?

Fototip, derinin güneş ışınlarını emme yeteneğidir. Bu kapasite Fitzpatrick ölçeği olarak bilinen bir ölçekte ölçülür. Bu, farklı cilt tiplerinin ultraviyole ışınlara verdiği tepkiye dayalı sayısal bir sınıflandırma yoluyla değerleri ölçer.

Saç rengi, yanık ve bronzlaşma eğilimi, güneşe maruz kalmadan önceki ten rengi, göz rengi vb. gibi faktörlere bağlıdır ve aynı zamanda genetik bir faktöre sahiptir.

Uygun şekilde hareket etmek için fototipimizin ne olduğunu bilmek çok önemlidir.

Fototip 1

Pembe veya soluk, çok açık tenli insanlardır. Neredeyse hiç bronzlaşmazlar ancak yanarlar. Maksimum güneş korumasına ihtiyaçları vardır.

Fototip 2

Açık tenli ve çilli insanlardır. Yanma eğilimleri yüksektir ve bronzlaşma süreci çok yavaştır. Çok yüksek korumaya ihtiyaçları vardır.

Fototip 3

Kışın açık tenli ama yazın daha bronzlaşmış insanlardır. Özellikle Avrupa'da, çok yaygındır. Önce güneşten kızarmaya eğilimlidirler ve yavaş yavaş bronzlaşırlar. Yüksek güneş korumasına ihtiyaçları vardır. 30-50 SPF koruma kullanabilirler.

Fototip 4

Kahverengi tenli, gözlü ve saçlı insanlardır. Çoğu Akdeniz ülkelerinde görülür. Bronzlaşmaları kolaydır ancak yine de güneşten orta düzeyde korumaya ihtiyaç duyarlar. 30-50 SPF koruma kullanabilirler.

Fototip 5

Koyu tenli insanlardır. Bronzlaşmak onlar için kolaydır ve 20 ila 50 SPF arasında ortalama korumaya ihtiyaç duyarlar. 30-50 SPF koruma kullanabilirler.

Fototip 6

Çok koyu tenli insanlardır. Bu kişilerin güneş yanığı yaşaması çok zordur ancak 20-30 SPF güneşten korunma önerilir.

UV IŞINLARI

Güneş, çıplak gözle görülmeyen dalgalar yayar ve bunlara ultraviyole ışınları denilir. UV ışınları şunlardır:

UVA: Güneşin yaydığı uzun dalgalardır. DNA'nıza bile zarar verebilir. Güneş nedeniyle cilt yaşlanması gibi uzun vadede sorunlara yol açabilir. Ayrıca bazı cilt kanserlerinde önemli bir rol oynarlar.

UVB: Kısa dalgadırlar ve daha fazla enerjiye sahiptirler. Deri hücrelerinin DNA'sına doğrudan zarar verebilirler ve yanıkların ve cilt kanserinin ana nedenidirler.

UVC: En fazla enerjiye sahip ve en zararlı olanlardır. Ancak, dünya atmosferine nüfuz etmedikleri için tehlikeli değildirler. Ozon tabakası tarafından emilirler.

UV yoğunluğu da önemli bir faktördür. Güneşin geliş açısı, bulunduğumuz yükseklik ve bulutluluk durumu UV yoğunluğunu etkiler. Yaz aylarında baskın ışınlar UVB iken, kışın UVA hakimdir. Bu nedenle yıl boyunca güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

Güneş kremlerinde gördüğüm "SPF" ve "Geniş Spektrum" terimleri de UV ışınlarıyla ilgilidir. SPF "Sun Protection Factor" (İngilizce) kelimelerinden gelir ve normalde tüm güneş kremi ambalajlarında bulunur. Geniş Spektrum terimi ise ürünün ultraviyole ışınlarının her iki türüne karşı koruduğunu ifade eder.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çoğu kişi uygun miktarda güneş koruması uygulamaz. Her uygulama için önerilen ölçü tüm vücut için yaklaşık 35 ml'dir. Güneşte çok zaman geçirecekseniz, her iki saatte bir veya her banyodan hemen sonra (su geçirmez bir koruyucu kullansanız bile) tekrar uygulanmalıdır.

Gelelim fiziksel ve kimyasal ayrımına. Fiziksel güneş koruyucular, formülleri titanyum oksit, çinko oksit, demir oksit, talk veya mika gibi minerallerden oluşur. Korumak için, kalkan gibi bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarını yansıtırlar ve cilt yüzeyine ulaşmasını engellerler. İçeriği daha doğal olduğu için hassas cilde sahip kişiler, dermatit gibi cilt hastalıkları olan kişiler veya çocuklar ve bebekler için uygundur. Güneşe tam maruz kalındığı anda uygulanabilir.

Kimyasal güneş koruyucular ise formülleri oksibenzon, oktokrilen, avobenzon, oktisalat vb. dahil olmak üzere kimyasal bileşiklere dayalı olarak yapılır. Bundan dolayı dokusu daha akıcıdır ve bu nedenle uygulama genellikle daha rahat ve keyiflidir. Doğru emilimi ve etkinliği için uygulamanın güneşe çıkmadan 30 dakika önce yapılması gerekir. Bu koruyucular güneş ışınlarını yakalar ve cildimize zarar vermeyen enerjiye dönüştürürler.

Türü ne olursa olsun tüm güneş korumaları, koruma kapasitelerini cm2 başına 2 mg ürün olarak ölçer. Bu, etikette yansıtılan korumaya mümkün olduğunca yaklaşmak için uygulanması gereken miktardır.

Kuru veya aşırı hassas bir cildiniz varsa, fiziksel korumalar olanlar sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Aksine, çok terliyorsanız, suda çok fazla kalıyorsanız veya hızlı emilen bir ürün istiyorsanız, kimyasal kullanmak daha iyidir. Ancak kendinize rehberlik etmenin en iyi yolu, yeterli güneş korumasına sahip olduğunuz sürece en rahat hissedeceğiniz dokuyu bulmaktır.

Uzman İpuçları

- Güneş kremini günlük olarak ve yılın tüm aylarında kullanın.

- Tüm cilt tiplerinin güneş korumasına ihtiyacı olduğunu unutmayın.

- Her 2 saatte bir ve her ıslandığınızda veya çok fazla terlediğinizde yaptığınızda tekrar uygulayın.

- Uygun koruma için her zaman SPF 30 ile 50 arasında güneş kremi satın alın.

- Sırt, ben oluşumunun çoğunun bulunduğu yerdir, bu yüzden bu bölgeye krem ​​sürmeyi ihmal etmeyin.

- Doğru miktarda ürün uygulayın, her tam vücut uygulaması için yaklaşık 35ml.

- Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremlerini kullanmayın.

- Bronzlaşmama korkusuyla koruma uygulamaktan vazgeçmeyin, bu tamamen bir efsanedir.

- Çok hassas cilde sahipseniz fiziksel güneş koruyucularını deneyin.

CİLT FENOTİPİ TESTİ

Testi evde kolayca yapabilmeniz ve cilt fototipinizi görebilmeniz için size bir test bırakıyoruz.

1. Bronzlaşmadığınız zaman cildinizin doğal rengi nedir?

0> Kırmızımsı, beyaz

2> Beyaz-bej

4> Bej

8> Açık kahverengi

12> Kahverengi

16> Siyah

2. Saçınızın doğal rengi ne?

0> Kızıl saçlı, açık sarı

2> Sarışın, açık kahverengi

4> Kahverengi

8> Koyu kahverengi

12> Koyu kahverengi-siyah

16> Siyah

3. Gözlerin ne renk?

0> Açık mavi, açık yeşil, açık grimsi

2> Mavi, yeşil, grimsi

4> Açık kahverengi

8> kahverengi

12> Koyu kahverengi

16> Siyah

4. Bronzlaşmadığınız zamanlarda vücudunuzda doğal olarak ne kadar çil var?

0> Birçok

2> Sadece bazı bölgelerde

4> Birkaç tane var

8> Yok

5. Genetik mirasınızı en iyi hangi kategori tanımlar?

0> Çok beyaz tenli beyaz ırk

2> Açık tenli beyaz ırk

4> Beyaz cins kahverengi deri (Akdeniz)

8> Orta Doğu, Hindu, Asya, Hispanik Amerikan

12> Aborijin, Afrikalı, Afro-Amerikalı

6. Yaz aylarında güneşte bir saat geçirecek olsanız, güneş yanığı potansiyelinizi en iyi hangi kategori tanımlar?

0> Her zaman yanar ve asla bronzlaşmaz

2> Genellikle yanar, ancak hafifçe bronzlaşır

4> Ara sıra yanar ama orta derecede bronzluk olur

8> Asla yanmaz ve kolay kolay bronzlaşmaz

10> Nadiren yanar ve derinden bronzlaşır

12> Asla yanmaz

7. Bronzlaşma potansiyelinizi en iyi hangi kategori tanımlar?

0> Asla bronzlaşmaz

2> Hafifçe bronzlaşabilir

4> Orta derecede bronzlaşabilir

8> Derinden bronzlaşabilir

Test tamamlandıktan sonra, elde edilen tüm noktaları toplamalı ve fototipinizi tanımlamalısınız:

0-7: CİLT TİPİ I - Güneş ışığına karşı çok hassas

8-21: CİLT TİPİ II - Güneş ışığına duyarlı

22-42: CİLT TİPİ III - Güneş ışığına karşı normal hassasiyet

43-68: CİLT TİPİ IV - Güneş ışığına karşı toleranslı

69-84: CİLT TİPİ V - Cilt koyu renklidir. Yüksek tolerans

+85: CİLT TİP VI - Cilt siyahtır. Çok yüksek tolerans

Artık güneşlenmek ve cildinize zarar vermemek için gerekli tüm araçlara sahip olduğunuza göre, bunları uygulamanızı öneririz.