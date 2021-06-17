Günlük aşı rekoru kırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1,5 milyonunca doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük aşılama verileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

1,5 MİLYONUNCU DOZ, 24 SAAT DOLMADAN YAPILDI

Bakan Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasın 2 saat 17 dakika kala Tekirdağ'da yapıldığını belirtti.

"BU HIZ, BU İŞİ ERKENDEN BİTİRECEK"

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı şu ifadelerle duyurdu:

"1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek."