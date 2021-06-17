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Günlük aşı rekoru kırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1,5 milyonunca doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı" dedi.
- AA & Ensonhaber
- 17.06.2021 - 22:57
- Güncelleme : 17.06.2021 - 22:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük aşılama verileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
1,5 MİLYONUNCU DOZ, 24 SAAT DOLMADAN YAPILDI
Bakan Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasın 2 saat 17 dakika kala Tekirdağ'da yapıldığını belirtti.
"BU HIZ, BU İŞİ ERKENDEN BİTİRECEK"
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı şu ifadelerle duyurdu:
"1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek."