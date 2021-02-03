Günlük beslenmede dört yapraklı yonca modelini kullanın

Günlük beslenme planı yaparken, dört yapraklı yonca modeli denilen dört besin grubunun beslenme planının içinde olması gerektiğini belirten Dyt. Ayşe Korkmaz, sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Sağlığı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besinlerin yeterli ve dengeli olarak alınması büyük önem taşıyor.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Dyt. Ayşe Korkmaz, kısa ya da uzun vadede sağlığa zarar vermeyecek ve sürdürülebilir olacak bir beslenme şeklinin benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Kısa ya da uzun vadede sağlığa zarar vermeyecek ve sürdürülebilir olacak bir beslenme şeklinin benimsenmesi gerektiğini belirten Korkmaz, sağlıklı beslenme; cinsiyet, yaş, boy, kilo, sağlık durumu, fiziksel aktivite, kullanılan ilaçlar gibi faktörlerin dikkate alınarak kişiye özel olarak düzenlenmiş beslenme planı olarak ele alındığını söyledi. Korkmaz, en önemli noktanın ise devamlılığı olan bir beslenme planı uygulamak olduğunu dile getirdi.

DÖRT YAPRAKLI YONCA MODELİNİ KULLANIN

Günlük beslenme planı yaparken, dört yapraklı yonca modeli olarak adlandırılan dört besin grubunun beslenme planının içinde olması gerektiğini belirten Korkmaz, besin gruplarını sıraladı.

Süt ve süt ürünleri

Kişide süt ve süt ürünleri grubunun kısıtlanması gereken bir sağlık sorunu olmadığı durumlarda günlük kalsiyum alımı için günde 2 porsiyon (500 g) tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca çocukluk, gebelik gibi dönemlerde alınması gereken miktar 2 katına kadar çıkabiliyor.

Ekmek ve türleri

Günlük enerji ihtiyacının karşılanması için gün içinde belli ölçülerde ekmek ve/veya ekmek yerine geçen besinlerden almak gerekiyor. Ayrıca, günlük posa tüketimi için önemli olan bir besin grubudur. Burada önemli olan nokta tüketilen besin tercihidir. Örneğin, karabuğday, yulaf, tam buğday ve ürünleri gibi besinler tercih edilmelidir.

Et çeşitleri

Günlük protein ihtiyacının karşılanması için hayvansal/bitkisel protein kaynaklarını tüketmek oldukça önemli. Günlük tüketilmesi gereken miktar bireysel olarak farklılık gösteriyor. Örneğin, yaş, hastalık durumu, egzersiz düzeni gibi... Et grubunu gereken miktardan fazla tüketmek ileri zamanlarda sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Sebze ve meyve

Günlük vitamin, mineral ve posa alımı açısından önemli olan bir besin grubudur. Kısıtlanması gereken bir sağlık durumu yoksa günde 5-8 porsiyon tüketilmesi gerekiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bağışıklığın güçlendirilmesi için önem taşıyor. Günlük posa tüketimi açısından önemli bir besin grubu olduğu unutulmamalı.

ÖĞÜN SAYISINA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Süt ve türevleri, ekmek ve türevleri, et çeşitleri ve sebze-meyve çeşitlerinden oluşan besin gruplarının gün içinde yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, gün içindeki öğün sayısına da dikkat etmek gerektiğinin altını çizdi.

Belirlenecek öğün sayısının kişisel farklılıklara ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterebildiğini belirten Korkmaz, günlük su tüketiminin de yeterli ve dengeli beslenme kadar sağlık için önem taşıdığını ve sıvı kısıtlaması gereken bir durum yoksa günlük olarak kilo başına 30 ml su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz, dört ana besin grubu dışında tüketilen bazı ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek özellikle şeker ve şeker ilave edilmiş ürünler, yağ ve yağlı besinler, hazır paketli gıdalar, tuz ve alkol gibi ürünlerin kontrolsüz bir şekilde tüketilmesinin gereksiz kalori alımına sebep olabildiğini ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.