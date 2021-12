Günlük beslenmenize dahil etmeniz gereken 15 antioksidan

Vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşma konusunda gerekli olan antioksidanları sağlık bir beslenme şekliyle diyetinize eklemeye ne dersiniz?

Dengeli bir yemek yemek zor olabilir, ancak imkansız değildir. Belki de diyetinizden oldukça memnunsunuz ve sadece günlük atıştırmalıklarınıza bazı ekstra besinleri dahil etmek istiyorsunuz. Belki mevcut diyetinizden memnun değilsiniz ve fazla mesaiye bağlı kalmanız daha kolay olacak daha küçük, daha ölçülü değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Her iki durumda da, diyetinize daha fazla antioksidan eklemek her zaman harika bir fikirdir.

Bir antioksidan, vücuttaki serbest radikallerle savaşan vitamin ve minerallerde bulunan doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Serbest radikaller, gıdaları enerjiye dönüştürdüğümüzde doğal bir yan üründür ve ayrıca hava, su, gıda ve güzellik malzemelerimizde bulunan çevresel toksinler gibi dış kaynaklardan gelir. Serbest radikaller, DNA yapımıza zarar verme yeteneğine sahip oldukları için zararlı olabilir ve büyük miktarlarda hastalığa yol açabilecek oksidatif strese neden olabilir.

Neyse ki, antioksidan alımınızı artırmak için yarım yamalak takviyeler almanıza gerek yok. Antioksidanlar bitkilerde doğal olarak bulunur. Meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve diğer bitki bileşiklerinin tümü antioksidan içerir ve bitkinin rengi mevcut antioksidan türünü belirler.

Diyetinize daha fazla antioksidan eklemeye başlamak istiyorsanız, en güçlü kaynakları sizler için sıraladık…

1. BETA SEROTEN

Beta seroten, göz sağlığını doğrudan destekleyen önemli bir vitamindir. Havuç, vücudumuzun A vitaminine dönüştürdüğü antioksidan beta karoten açısından zengindir. Bunu hatırlamanın kolay bir yolu, bir havucu enine ikiye kestiğinizde şeklinin göze benzemesidir. Sebzeler şekline ve renklerine göre sağladıkları faydaları açısından benzerlik gösterebilir.

2. E VİTAMİNİ

E vitamini, yağda çözünen antioksidan, vücutta kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yol açabilecek hücrelere zarar veren oksidatif stres üretimini durdurur. E vitamini ayrıca bağışıklık sisteminizi de destekleyebilir. Ayçiçeği ve aspir yağları, kabuklu yemişler ve tohumlar dahil olmak üzere bitkisel yağların bu önemli vitaminin en iyi kaynaklarıdır. Ayrıca daha fazla E vitamini almak için badem ve avokado tüketebilirsiniz.

3. C VİTAMİNİ

C vitamini sadece bağışıklık sistemimizi dengelemekle kalmaz, aynı zamanda serbest radikal molekülleri nötralize ederek vücudu oksidatif hasara karşı koruyabilir. Çoğu meyve ve sebze C vitamini içerir. Kakao da aynı zamanda çok güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Hatta bazı araştırmalara göre, kakao çoğu meyveden daha fazla C vitamini içerir.

4. RESVERATROL

Bu güçlü polifenolün sağlığa tonlarca faydası var. Bunlar, kalp hastalığına karşı korumayı, kolesterolü düşürmeyi, cilt sıkılığını iyileştirmeyi ve hatta kan şekeri veya insülin seviyelerine yardımcı olmayı içerir. Resveratrol doğal olarak kırmızı üzüm, yaban mersini ve yer fıstığının kabuklarında daha küçük miktarlarda bulunur.

5. KUERSETİN

Kuersetin, diyetteki en bol flavonoidlerden birinin kaynağıdır. Kuersetin, egzersiz performansını iyileştirme, iltihaplanmayı azaltma ve kan basıncını düzenleme ile bağlantılıdır. Doktor tavsiyesi ve gözetiminde saman nezlesi, astım, gut ve kronik yorgunluk sendromunda da kullanılabilir.

6. SELENYUM

Bu eser mineral, bağışıklık sistemi işlevinde, DNA sentezinde, metabolizmada önemli bir rol oynar ve ayrıca tiroid sağlığını da destekleyebilir. Brezilya fındığı, bu temel antioksidanın açık ara en iyi kaynağıdır. Bir brezilya fındığı, gün boyunca ihtiyacınız olan tüm selenyumu size sağlayabilir. Aksi takdirde, tavuk, sığır eti ve balık gibi çoğu hayvansal protein de büyük bir selenyum kaynağı sağlar.

7. KOENZİM Q10

Koenzim Q10, vücudumuzun doğal olarak ürettiği bir antioksidandır ve hücre büyümesi ve onarımı için hayati önem taşır. Seviyeler yaşlandıkça doğal olarak azalır ve düşük Koenzim Q10 dolaşımı, özellikle güneş hasarı yoluyla oksidatif strese duyarlılığı artırabilir. Koenzim Q10’nun en iyi kaynakları sakatatlar, alabalık ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, ıspanak, çilek ve mercimektir.

8. KATEŞİNLER

Kateşinler, güçlü antioksidan özelliklere sahip flavanol türleridir. En iyi çalışılan kateşinlerden biri yeşil, siyah ve beyaz gibi çaylarda doğal olarak bulunan EGCG'dir (epigallocatechin gallate). EGCG, inflamasyon ve oksidatif stres üzerinde derin bir etkisi vardır.

9. ANTOSİYANİNLER

Flavonoid grubunun üyeleri olarak, belirli gıdalara doğal mavi, kırmızı veya mor rengini veren antosiyaninlerdir. Bu nedenle, en iyi antosiyanin kaynakları böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, kiraz, kırmızı lahana ve kuş üzümüdür. Sadece damar sağlığını iyileştiren ve kan basıncını düşüren antioksidan özelliklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda anti-inflamatuar ve anti-bakteriyeldirler.

10. LİPOSEN

Liposen, antioksidan en iyi domateslerde ve diğer kırmızı veya pembe meyvelerde bulunur. Anti-inflamatuar, kalp-sağlıklı ve cilt sağlığı için harikadır. Likopen almanın en iyi yolunun karpuz veya pişmiş domates yemektir.

11. LUTEİN

Luteinin göz ve cilt sağlığını doğrudan iyileştirebilir. Bu antioksidan, cildinize güneş hasarına karşı koruma sağlayabilir ve görüşü iyileştirebilir. En iyi lutein kaynakları arasında ıspanak, kivi, üzüm, kabak ve çeşitli kabak türleri bulunur.

12. KURKUMİN

Güçlü bir kurkumin kaynağı olan zerdeçalı diyete eklemek önemlidir. Kurkumin, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik hastalıkları yönetmeye yardımcı olabilecek çok güçlü bir anti-inflamatuardır. Zerdeçalı bitki çaylarında ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

13. SÜLFORAFAN

Sülforafan antiinflamatuardır ve DNA'nın korunmasına yardımcı olur. Lahana ve karnabahar gibi turpgillerin tüketimi sülforafan için en iyi kaynaklarıdır.

14. KLOROJENİK ASİT

Klorojenik asit ismi size tanıdık gelmeyebilir, ancak muhtemelen her gün sabah kahvenizde onu alıyorsunuzdur. Klorojenik asit, kahvede kafeinin yanında bulunur ve kalp sağlığını geliştirebileceği için klorojenik asit tüketmeyi teşvik eder.

15. BETA-KRİPTOKSANTİN

Okul, iş ve boş zaman için ekranlara bakarak hayatımızın ne kadarını tükettiğimizi göz önünde bulundurulursak, görme, büyüme ve gelişme ve bağışıklık tepkisine yardımcı olabilecek beta-kriptoksantin tüketmek iyi olabilir. Beta-kriptoksantin en çok papaya, şeftali ve mandalinalarda bulunur.