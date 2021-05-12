Günlük kilo değişimini etkileyen 5 faktör

Düzenli olarak tartılıyorsanız muhtemelen tartıdaki sayının gün içinde veya sonraki güne göre dalgalandığını görmüşsünüzdür. Peki, bu dalgalanmalar gerçekten alınan veya verilen kiloyu mu gösteriyor?

Düzenli olarak tartılıyorsanız, muhtemelen tartı üzerindeki sayının hiçbir sebep olmadan yükseldiğini veya düştüğünü fark etmişsinizdir. Ağırlıktaki küçük değişiklikler tamamen normaldir ve beklenen bir durumdur.

Vücut ağırlığı hafta boyunca ve hatta gün içinde değişebilir. Bir yetişkin birkaç gün içinde ortalama 1 ila 4 kg verebilir veya alabilir. Ağırlık dalgalanmasının haftalık bir ritmi vardır.

KİLO DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tartıdaki sayı tercih edilen yönde değişmediğinde insanların üzülmeleri alışılmadık bir durum değildir. İyi haber ise kilonuzun bir günden diğerine artması veya azalması, vücut ağırlığı hedeflerinizde doğru yolda olmadığınız anlamına gelmez.

Kilonuzun neden bu kadar değiştiğini merak mı ediyorsunuz? İşte normal ağırlık dalgalanmalarının birkaç temel nedeni.

Su

Bir günde birkaç kilo gerçek kilo vermek veya almak neredeyse imkansızdır. Ancak su ağırlığı kaybedebilir veya kazanabilirsiniz. Vücudun su tutması, tartıda büyük artışların yaygın bir nedenidir. Örneğin, çok miktarda işlenmiş ve tuzlu yiyecekler tüketmek daha fazla su tutma ve kilo alımına neden olabilirken, ılık bir bahar gününde yarım saatlik bir koşuya çıkmak geçici kilo kaybına neden olabilir.

Hormonlar

Kilo değişiklikleri özellikle bir kadının adet dönemi sırasında yaygındır. Birçok kadın adet döneminden önceki günlerde ve dönemde kilo alır. Adet sırasında kilo alımı genellikle su tutulmasından kaynaklanır ve genellikle döngünün sonuna doğru normalleşir.

Uyku

Uyuduğunuzda vücudunuz enerji için ek yiyecek ve suya ijtiyaç duymadan çalışmaya devam eder. Vücudumuz bu gece çalışması için gündüz tükettiğiniz kalorileri kullanır. Ayrıca dinlenme zamanlarında vücudunuz ter ve nefes yoluyla su kaybeder.

Stres

Stresli olduğunuzda, tokluk sinyalleriniz olması gerektiği kadar çalışmaz, bu yüzden kendinizi az ya da çok aç hissedebilirsiniz. Stres ayrıca işlenmiş ve yüksek sodyumlu yiyecekler için istek duymaya da yol açabilir, çünkü vücudunuz rahatlık için enerji arıyor olabilir.

İlaçlar

Diyet değişikliklerine ek olarak, bazı ilaçlar ve sağlık koşulları da kilo değişikliklerine neden olabilir.

KİLO TAKİBİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Vücudumuz, tutarlı bir ağırlığı korumak için yerleşik bir düzenleme sistemine sahiptir. Haftada bir kez tartılın ve ağırlığınızı kaydedin. Her hafta aynı günü ve günün aynı saatini seçin. Hafta sonu dalgalanmalarının önüne geçilmesine yardımcı olduğu için hafta ortası bir gün seçmeniz en iyisi olacaktır. Çarşamba günleri idealdir. Sonuçta, birkaç haftayı kapsayan ölçümler, kilonuzun hangi yöne gittiğini gösterecektir.

Kilonuz artmaya başlarsa, kendinize şunu sorun: Neyi farklı yapmam gerekiyor? Ve büyük ağırlık dalgalanmalarına karşı dikkatli olun. Vücut ağırlığı ve kilo döngüsündeki büyük değişiklikler kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinin artmasına neden olabilirken ayrıca kanser gibi belirli hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.