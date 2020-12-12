Günlük sakızı nedir, faydaları nelerdir? Çiğnedikçe iyileştiren günlük sakızı neye iyi gelir?

Günlük ağacından elde edilen salgıya günlük sakızı denir. Çiğnedikçe iyileştiren günlük sakızı, birçok hastalığa iyi gelmektedir. Günlük sakızı nedir, faydaları nelerdir, işte detaylar..

Günlük sakızı şifalı bitkisel bir sakızdır. Günlük sakızı bir tür çam ağacı olan günlük ağacı aynen çam sakızı gibi bir reçine salgılamaktadır.

Bu sakız ağızda erime özelliğine sahiptir ve tadı da biraz acımsı olmaktadır.

Günlük sakızı, ülkemizde en sık Muğla ve Fethiye bölgelerinde bulunmaktadır. Sağlığa sayısız faydaları olan günlük sakızı nedir, nasıl kullanılır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm detaylar..

GÜNLÜK SAKIZI NEDİR?

Günlük ağacı Buhur, Boswellia, Encens isimleri ile anılan bir şifalı bitkidir.

Genellikle Mart ayından itibaren 8 ay boyunca sigala yağı üretilmektedir. Bu yağ, günlük ağacındaki salgı hücrelerinde meydana gelir.

Salgı hücreleri az bir seviyede bulunur. Ağaçtaki yaralanmalar nedeniyle salgı hücreleri artar.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan ve geleneksel tıpta da kullanılan günlük sakızı birçok rahatsızlığın bitkisel yolla tedavisinde kullanılmaktadır.

Günlük ağacından elde edilen sakız, özellikle öksürük kesici, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici gibi birçok özelliğe sahiptir.

GÜNLÜK SAKIZI FAYDALARI

Özellikle havaların soğumaya veya ısınmaya başladığı geçiş mevsimlerinde daha sık görülen faranjit, beraberinde oluşturduğu öksürüğe karşı bitkisel çözüm için birebirdir.

Günlük sakızı içerisinde bulunan uçucu yağ asitleri insanlara güven duygusu verir, kişilere disiplin ve sorumluluk hissi kazandırma gibi faydaları da vardır.

Kronik yorgunluk şikayeti olanların günlük ağacı sakızı kullanmaları tavsiye edilmektedir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları için yararlıdır.

Mideyi ve bağırsakları temizler ve ülsere basura bitkisel çözüm olur.

Bu sakız tonik olarak ta kullanılabilir. Cilt gençleştirici ve kırışıklıklara çözüm olması ile de kullanılır. Ciltte oluşan lekelere ve yaralara sürüldüğünde yaraları hızla iyileştirir, cilt lekelerini ise yok eder.

Uyuz ve mantar gibi hastalıklarda merhem ya da yakı şeklinde uygulanması fayda verir.

Günlük sakızı ve kara üzümün birlikte yenmesi hafızayı güçlendirir.

Sirke ile içilmesi içteki ve dıştaki yaralara iyi gelir. İnsandaki uyuşukluğu giderir.

Altını ıslatan kişilerde yatmadan önce bir çay kaşığı su ile günlük sakızın yutulması fayda verir.

GÜNLÜK SAKIZI NASIL KULLANILIR?

Günlük sakızı çiğnenerek, toz halinde yutularak veya yağı ile masaj uygulanarak kullanılır. Çocuklar günlük sakızını bal ile çiğneyebilirler.

Günlük sakızını kaynatıp masaj ve kompres yapabilirsiniz. Buhar yolu ile kullanılırsa solunum yollarını temizler. Mide ve bağırsak sorunlarına, hemoroide de iyi gelmektedir.

Tonik olarak kullanılırsa yaralara, cilt kırışıklıklarına ve cildi gençleştirmeye fayda sağlamaktadır. Günlük sakızını aktarlardan satın alabilirsiniz.