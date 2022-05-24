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    Günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı

    Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi.
    • 24.05.2022 - 20:51
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    Günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Günlük vaka 1304

    Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 697 bin 10 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    Günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı #1


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