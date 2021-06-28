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    Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşirenin mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün saat 21.04'te 1 milyonunca doz aşıyı yapan Hemşire Esma Alay'ın görüntüsünü paylaştı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 23:59
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    Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşirenin mesajı

    Türkiye'de koronavirüse karşı mücadelede sağlık altyapısının sağlamlığı ve sağlıkçıların azmi ile aşılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

    ''BÜTÜN ÜLKE AŞILANIRSA, BU VİRÜSTEN KURTULURUZ''

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. ’Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'.”

    Günün 1 milyonuncu aşısını yapan hemşirenin mesajı VİDEO

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