Gür kaşlar, ok gibi kirpikler için: Hint yağı mucizesi

Gür kaşlar, ok gibi kirpikler için: Hint yağı mucizesi

Kaş ve kirpik dökülmesi yaşayanlar, doğal yollarla bu durumdan kurtulmak istiyor. Gereksiz para harcamadan ya da ipek kirpik uygulamasına başvurmadan, hint yağı mucizesi ile tanışın.

Kaş ve kirpik dökülmesi çok sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte özellikle kadınların takıntılı olduğu bir konudur.

Kaş ve kirpik dökülmesinden kurtulmak isteyenler, yüksek maliyetli bakım ürünleri kullanmak zorunda kalabiliyor.

Ya da ipek kirpik uygulaması yaptırarak, bu soruna "geçici" bir çözüm bulmaya çalışanlar oluyor.

Ancak tüm bunlara gerek olmadan, sadece hint yağı kullanarak kısa bir süre içerisinde gür kaşlara ve uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Ünlü ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in güzellik sırları arasında yer alan hint yağı, dökülen kirpik ve kaşlarınıza şifa gibi gelecek.

Esra Bilgiç hint yağı kullandığını, "Kaş ve kirpikler hafif makyajdan bile olumsuz etkilenebildiğinden, hint yağı kullanıyorum" sözleri ile açıklamıştı.

Peki, Hint yağı kaş ve kirpiklere nasıl ve kaç gün kullanılır? İşte yanıtı...

KİRPİKLER VE KAŞLAR İÇİN: HİNT YAĞI

KİRPİKLER İÇİN KULLANIMI

Gece yatmadan önce yüzünüzü iyice temizleyin ve makyaj kalıntısı olmadığından emin olun.

Yüzünüzü temizledikten sonra maskaranızı hint yağına daldırın ancak fazla olmamasına dikkat edin.

Hint yağına daldırdığınız maskarayı kirpiklerinize sürün. Kirpiklerinizin tamamen kaplandığından emin olun. Eğer gözünüze doğru akma olursa, kulak çubuğu yardımı ile fazlalığı silin.

Bu şekilde uyuyun ve sabah uyandığınızda kirpiklerinizi iyice temizleyin. Bu uygulamadan 2 hafta içerisinde olumlu sonuç alabilirsiniz.

KAŞLAR İÇİN KULLANIMI

Gece yatarken veya gündüz bir pamuk yardımı ile hint yağını kaşlarımıza sürün. Pamuk kullanmak istemeyenler, kulak çubuğu kullanabilir. Bir kaş sabitleyici yine işinize yarayabilir.

Kaşlarınıza yaptığınız bu uygulamayı düzenli tekrarlayın. Ancak kaşlarınız ya da kirpiklerinizde hint yağı varken makyaj yapmayın.

HİNT YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Saçlara iyi geliyor

Kabızlığa iyi geliyor

Eklem ağırlarına iyi geliyor

Kaşların gürleşmesini ve güçlenmesini sağlıyor

Karaciğeri koruyor

Kirpikleri uzatıyor

Cilde iyi geliyor

Cilt çatlaklarına iyi geliyor

Yara izlerine iyi geliyor