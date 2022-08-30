Güzel ve güçlü tırnaklar için basit ve etkili 5 doğal çözüm

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve basit malzemelerden oluşan doğal çözümlerle bakımlı ve güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz. İşte güzel ve güçlü tırnaklar için basit ve etkili doğal çözümler...

Kırılgan, soyulan ve kırılmaya meyilli tırnaklara neden olabilecek faktörler arasında vitamin eksikliğinin yanı sıra çok sert kozmetik ürünler ve kimyasallar bulunur.

Güçsüz tırnaklar, yapı ve şekillerinde değişikliklerle kendisini gösterir. Kırılgan tırnaklara neden olan sebeplere bağlı olarak, kırılganlık kendini farklı şekillerde gösterebilir. Tırnaklarda dikey çizgiler ve çatlaklar oluşabilir.

Kötü beslenme, tırnak sağlığını büyük ölçüde etkiler. Özellikle vitamin (A, E, C ve B6) ve çinko, demir, fosfor ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliğine bağlı olarak tırnak zayıflayabilir.

Ayrıca mevsimlerin değişmesi ve sıcaklıkların farklılaşması vücutta çeşitli bozulmalara yol açabilir. Ellerin maruz kaldığı soğuk, tırnakları daha kırılgan hale getirir. Sedef hastalığı, alopesi areata ve liken planus gibi dermatolojik hastalıklar ve karaciğer bozuklukları, alerjiler ve tiroid bozuklukları da tırnaklarda güçsüzlüğe neden olur.

Güçlü tırnaklar için doğal çözümler

Birkaç gün içinde tırnaklarınıza canlılık ve parlaklık kazandıracak doğal ve basit yöntemlerle ellerinize iyi bakabilirsiniz.

Jojoba yağı ve limon suyu

Jojoba yağı ve limon suyu tırnaklarınıza parlaklık kazandırmak için mükemmeldir. Küçük bir kaseye iki çay kaşığı jojoba yağı dökün ve mikrodalgada veya fırında 20 saniye düşük sıcaklıkta ısıtın. Ardından bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin ve tırnaklarınızı 5 dakika bekletin. İki hafta boyunca 3-4 günde bir tekrarlanan bu işlem, tırnakların daha hızlı uzamasına ve kötü görünen tırnak etlerinin yok olmasına yardımcı olur.

Havuç yağı ve akasya balı

Havuç yağı, en hasarlı tırnaklara rengini ve canlılığını geri kazandırır, dokuları güçlendirir ve elleri yumuşatır. Bir yemek kaşığı soğuk havuç yağı ve bir yemek kaşığı akasya balını orta sıcaklıkta 30 saniye ısıtın. Tırnaklarınızı önce dikkatlice silin ve ardından dolaşımı iyice etkinleştirmek için parmaklarınızla birbirine masaj yapın ve tırnaklarınızı karışıma batırın. Havuç yağının cildi ve tırnakları birkaç gün lekeleme riski olduğundan 5 dakikadan fazla parmaklarınızı bekletmeyin. Ellerinizi dikkatlice durulayın ve tırnaklarınız güçlenene kadar haftada bir kez tekrarlayın.

Yeşil kil ve beyaz şeker

Bu karışım tırnaklarınızı güçlü ve doğal haline getirir. Yeşil kili küçük bir kapta ısıtın ve yumuşatın, ardından yaklaşık 2-3 çay kaşığı beyaz şeker ekleyin ve karıştırın. Ellerinize özellikle tırnak bölgesine uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. İlk kullanımdan sonra tırnaklarınız daha güçlü ve sağlıklı görünecektir.

Portakal suyu ve Hindistan cevizi yağı

Anında daha güzel tırnaklar elde etmek için bir portakal suyu yeterlidir. Bir portakalı sıkın ve küçük bir kaseye birazını dökün, ardından bir yemek kaşığı soğuk, katı Hindistan cevizi yağı ekleyin ve iki malzeme iyice karışana kadar dikkatlice karıştırın. Birkaç dakika dinlenmeye bırakın ve ardından ellerinizi birer birer daldırın, tırnakları nazikçe birbirine sürtün, böylece aktif maddeler ve vitaminler dokular üzerinde harekete geçer. Ellerinizi 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. İşlemi, iki hafta veya daha uzun süre iki günde bir tekrarlayın. Birkaç gün sonra tırnaklar sağlıklı ve bakımlı, güzel, parlak ve canlı görünecektir.

Tereyağı ve lavanta yağı

Bu çözğm, hepsinden daha etkili ama aynı zamanda en zahmetli olanıdır. Tereyağı eritin, bir tencereye alıp soğumaya bırakın, ardından 5 damla lavanta yağı ekleyin. Daha sonra 15 saniye ısıtın ve ardından tıpkı oje sürdüğünüzde olduğu gibi bir fırça ile karışımı tırnaklarınıza sürün. Tereyağının birkaç dakika parmaklarınızda ve ellerinizde kalmasına izin verin. Daha sonra parmaklarınızı bir havluyla kurulayın ve ardından kasede kalan karışıma tamamen batırın ve bir diş fırçası veya tırnak fırçası ile dikkatlice fırçalayın. Sonucu hemen görebileceksiniz, tırnaklar güçlü ve canlı görünecek. Tereyağı ellerinizde oldukça belirgin bir koku bırakabileceğinden, bir sabunla iyice durulayın.