Hacamat günleri 2022: Bu yıl hacamat hangi günler yapılmalı

Hacamat günleri 2022: Bu yıl hacamat hangi günler yapılmalı

Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği hacamat, belirli günlerde yapılıyor. Birçok hastalığın tedavisi olan hacamat bu yıl hangi günler yapılır merak edildi. İşte hacamat günleri 2022...

Bir alternatif tıp yöntemi olan hacamat, tansiyon, astım, fıtık, migren gibi hastalıklara iyi gelmesiyle biliniyor.

Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürüyor.

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamatı, hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiği bilinir.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır. Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır.

Hacamat yaptırmak isteyenler, uygun zaman ve günün hangisi olduğunu da araştırıyor.

HACAMAT HANGİ GÜNLER YAPILIR 2022?

Ocak 2022 hacamat günleri şu şekildedir:

20 Ocak Perşembe 2022 sünnet olan hacamat günüdür. 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, ve 31 Ocak tarihleri de diğer hacamat yapılabilecek günleridir.

Şubat ayı sünnet hacamat günleri : 20 Şubat Pazar 2022 ve 22 Şubat Salı 2022 tarihleridir. Bu tarihlerde yapılacak hacamat daha faydalı olacaktır.

Mart ayı sünnet hacamat günleri: 20 Mart Pazar 2022 ve 21 Mart Pazartesi 2022 tarihleri hacamat olmak için harika günlerdir. Hem baharın girişi hem de sünnet olan günler bir aradadır.

Nisan ayında ise hacamatın en etkili olduğu günler 18 Pazatesi günü tarihleri Osmanlı hacamat taviminde olarak yer alıyor.

Mayıs ayında baktığımız ise hacamatın en etkili olduğu günler 22 Mayıs tarihlerinde Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olduğu tarihler arasında yer almaktadır

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.





HACAMATIN FAYDALARI

Hacamatın pek çok faydası olduğu belirtilmektedir. Bu faydaların başında toksinlerin atılması ve hücrelerin yenilenmesi ile ilgili faydalar gelmektedir. İşte liste olarak hacamatın faydaları...