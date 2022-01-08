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- Hacamat günleri 2022: Bu yıl hacamat hangi günler yapılmalı
Hacamat günleri 2022: Bu yıl hacamat hangi günler yapılmalı
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 16:06
- Güncelleme : 08.01.2022 - 16:08
Bir alternatif tıp yöntemi olan hacamat, tansiyon, astım, fıtık, migren gibi hastalıklara iyi gelmesiyle biliniyor.
Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürüyor.
Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamatı, hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiği bilinir.
Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır. Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır.
Hacamat yaptırmak isteyenler, uygun zaman ve günün hangisi olduğunu da araştırıyor.
HACAMAT HANGİ GÜNLER YAPILIR 2022?
Ocak 2022 hacamat günleri şu şekildedir:
20 Ocak Perşembe 2022 sünnet olan hacamat günüdür. 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, ve 31 Ocak tarihleri de diğer hacamat yapılabilecek günleridir.
Şubat ayı sünnet hacamat günleri : 20 Şubat Pazar 2022 ve 22 Şubat Salı 2022 tarihleridir. Bu tarihlerde yapılacak hacamat daha faydalı olacaktır.
Mart ayı sünnet hacamat günleri: 20 Mart Pazar 2022 ve 21 Mart Pazartesi 2022 tarihleri hacamat olmak için harika günlerdir. Hem baharın girişi hem de sünnet olan günler bir aradadır.
Nisan ayında ise hacamatın en etkili olduğu günler 18 Pazatesi günü tarihleri Osmanlı hacamat taviminde olarak yer alıyor.
Mayıs ayında baktığımız ise hacamatın en etkili olduğu günler 22 Mayıs tarihlerinde Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olduğu tarihler arasında yer almaktadır
*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.
HACAMATIN FAYDALARI
Hacamatın pek çok faydası olduğu belirtilmektedir. Bu faydaların başında toksinlerin atılması ve hücrelerin yenilenmesi ile ilgili faydalar gelmektedir. İşte liste olarak hacamatın faydaları...
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Hacamat, adeta kana detoks uygulayarak kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ile hazır gıdaların verdikleri zararları temizler.
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Hacamat, stresi azaltıp çabuk sinirlenmeyi önlediği için vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir.
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Hacamat yaptırmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır.
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Hacamat, kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.
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Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) tedavisine yardımcı olur.
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Hacamat, epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.
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Hacamat, tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu sıfırlar ve enerjik hissetmenizi sağlar.
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Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.
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Kronik hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olarak bu hastalıklarda ilaç kullanımını azaltır. Hacamat yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olunmuşsa da şiddetini azaltır.
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Hacamat refleksleri güçlendirir.
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Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.
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Hacamat ile kas ve bağ dokusundaki esneklik artar ve dokulardaki, eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.
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Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.
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Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.
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Hacamat yaptırmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerini giderir. Uykusuzluk, rahatsız uyuma, uykuyu alamama gibi problemler için hacamat yaptırmak çözüm olabilir.
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Hacamat, regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.
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Hacamat, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.
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Hacamat, cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkili olduğu için ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.
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Hacamat, stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.
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Hacamat yüksek tansiyonu düşürür. Böylece yüksek tansiyonun neden olduğu birçok hastalık önlenmiş olur.
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Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.
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Hacamat, mutluluk hormonu olan endorfin, serotonin salgılatması yönüyle depresyonu giderir.
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Hacamat, vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.