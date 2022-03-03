Hacamat günleri 2022: Mart ayında hangi günler hacamat yapılır

Mart ayı hacamat günleri ne zaman sorusu, hacamat tedavisinden faydalanacak olanların gündeminde yer alıyor. Peki belirli günlerde yapılması tavsiye edilen hacamat için mart ayı günleri hangileridir?

Kupa terapisi olarak da geçen hacamat, Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilmiş bir tedavi yöntemidir.

Hastalıklardan korunmak ve iyileşmek için hacamat tedavisi alternatif tıbbın da önerileri arasındadır.

Eğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur.

Ancak sünnet amaçlı hacamatlar için vücudun işleyişi açısında belirlenen günlerde hacamat yapılması daha uygun görülüyor.

Peki mart ayı için hacamat günleri hangileridir? Mart ayında hangi günler hacamat yapılır? İşte 2022 Mart hacamat takvimi...

MART 2022 HACAMAT GÜNLERİ

20 Mart Pazar 2022 ve 21 Mart Pazartesi 2022 tarihleri hacamat olmak için harika günlerdir.

Hem baharın girişi hem de sünnet olan günlerin bir arada olmasıyla daha da faydalıdır.

NE ZAMAN HACAMAT YAPILMAZ

Tıbbın dehası İbn-i Sina Hz.leri El Kanun Fıt Tıbb( Tıbbın kanunu ) adlı eserinde Çok acil durum yok ise hicri 25 inden sonra ve 5 inden önce hacamat yapılmamasını tavsiye eder.

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