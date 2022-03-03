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- Hacamat günleri 2022: Mart ayında hangi günler hacamat yapılır
Hacamat günleri 2022: Mart ayında hangi günler hacamat yapılır
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 12:59
- Güncelleme : 03.03.2022 - 13:01
Kupa terapisi olarak da geçen hacamat, Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilmiş bir tedavi yöntemidir.
Hastalıklardan korunmak ve iyileşmek için hacamat tedavisi alternatif tıbbın da önerileri arasındadır.
Eğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur.
Ancak sünnet amaçlı hacamatlar için vücudun işleyişi açısında belirlenen günlerde hacamat yapılması daha uygun görülüyor.
Peki mart ayı için hacamat günleri hangileridir? Mart ayında hangi günler hacamat yapılır? İşte 2022 Mart hacamat takvimi...
MART 2022 HACAMAT GÜNLERİ
20 Mart Pazar 2022 ve 21 Mart Pazartesi 2022 tarihleri hacamat olmak için harika günlerdir.
Hem baharın girişi hem de sünnet olan günlerin bir arada olmasıyla daha da faydalıdır.
NE ZAMAN HACAMAT YAPILMAZ
Tıbbın dehası İbn-i Sina Hz.leri El Kanun Fıt Tıbb( Tıbbın kanunu ) adlı eserinde Çok acil durum yok ise hicri 25 inden sonra ve 5 inden önce hacamat yapılmamasını tavsiye eder.
HACAMATIN FAYDALARI
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Hacamat, adeta kana detoks uygulayarak kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ile hazır gıdaların verdikleri zararları temizler.
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Hacamat, stresi azaltıp çabuk sinirlenmeyi önlediği için vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir.
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Hacamat yaptırmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır.
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Hacamat, kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.
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Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) tedavisine yardımcı olur.
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Hacamat, epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.
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Hacamat, tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu sıfırlar ve enerjik hissetmenizi sağlar.
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Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.
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Kronik hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olarak bu hastalıklarda ilaç kullanımını azaltır. Hacamat yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olunmuşsa da şiddetini azaltır.
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Hacamat refleksleri güçlendirir.
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Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.
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Hacamat ile kas ve bağ dokusundaki esneklik artar ve dokulardaki, eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.
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Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.
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Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.
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Hacamat yaptırmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerini giderir. Uykusuzluk, rahatsız uyuma, uykuyu alamama gibi problemler için hacamat yaptırmak çözüm olabilir.
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Hacamat, regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.
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Hacamat, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.
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Hacamat, cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkili olduğu için ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.
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Hacamat, stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.
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Hacamat yüksek tansiyonu düşürür. Böylece yüksek tansiyonun neden olduğu birçok hastalık önlenmiş olur.
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Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.
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Hacamat, mutluluk hormonu olan endorfin, serotonin salgılatması yönüyle depresyonu giderir.
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Hacamat, vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.