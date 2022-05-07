- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Hacamat günleri 2022: Mayıs ayında hangi günler hacamat yapılır?
Hacamat günleri 2022: Mayıs ayında hangi günler hacamat yapılır?
- Haber Merkezi
- 07.05.2022 - 09:41
Kupa terapisi olarak da geçen hacamat, Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilmiş bir tedavi yöntemidir.
Hastalıklardan korunmak ve iyileşmek için hacamat tedavisi alternatif tıbbın da önerileri arasındadır.
Eğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur.
Ancak sünnet amaçlı hacamatlar için vücudun işleyişi açısında belirlenen günlerde hacamat yapılması daha uygun görülüyor.
Peki mayıs ayı için hacamat günleri hangileridir? Mayıs ayında hangi günler hacamat yapılır? İşte 2022 Mayıs hacamat takvimi...
Mayıs 2022 hacamat günleri
Mayıs ayında baktığımız ise hacamatın en etkili olduğu günler 22 Mayıs Pazar ve 24 Mayıs Salı tarihlerinde Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olduğu tarihler arasında yer almaktadır.
*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.
Hacamatın faydaları
-
Hacamat, adeta kana detoks uygulayarak kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ile hazır gıdaların verdikleri zararları temizler.
-
Hacamat, stresi azaltıp çabuk sinirlenmeyi önlediği için vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir.
-
Hacamat yaptırmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır.
-
Hacamat, kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.
-
Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) tedavisine yardımcı olur.
-
Hacamat, epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.
-
Hacamat, tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu sıfırlar ve enerjik hissetmenizi sağlar.
-
Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.
-
Kronik hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olarak bu hastalıklarda ilaç kullanımını azaltır. Hacamat yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olunmuşsa da şiddetini azaltır.
-
Hacamat refleksleri güçlendirir.
-
Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.
-
Hacamat ile kas ve bağ dokusundaki esneklik artar ve dokulardaki, eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.
-
Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.
-
Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.
-
Hacamat yaptırmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerini giderir. Uykusuzluk, rahatsız uyuma, uykuyu alamama gibi problemler için hacamat yaptırmak çözüm olabilir.
-
Hacamat, regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.
-
Hacamat, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.
-
Hacamat, cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkili olduğu için ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.
-
Hacamat, stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.
-
Hacamat yüksek tansiyonu düşürür. Böylece yüksek tansiyonun neden olduğu birçok hastalık önlenmiş olur.
-
Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.
-
Hacamat, mutluluk hormonu olan endorfin, serotonin salgılatması yönüyle depresyonu giderir.
-
Hacamat, vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.