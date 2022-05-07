Hacamat günleri 2022: Mayıs ayında hangi günler hacamat yapılır?

Mart ayı hacamat günleri ne zaman sorusu, hacamat tedavisinden faydalanacak olanların gündeminde yer alıyor. Peki belirli günlerde yapılması tavsiye edilen hacamat mayıs ayında hangi günler yapılır?

Kupa terapisi olarak da geçen hacamat, Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilmiş bir tedavi yöntemidir.

Hastalıklardan korunmak ve iyileşmek için hacamat tedavisi alternatif tıbbın da önerileri arasındadır.

Eğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur.

Ancak sünnet amaçlı hacamatlar için vücudun işleyişi açısında belirlenen günlerde hacamat yapılması daha uygun görülüyor.

Peki mayıs ayı için hacamat günleri hangileridir? Mayıs ayında hangi günler hacamat yapılır? İşte 2022 Mayıs hacamat takvimi...

Mayıs 2022 hacamat günleri

Mayıs ayında baktığımız ise hacamatın en etkili olduğu günler 22 Mayıs Pazar ve 24 Mayıs Salı tarihlerinde Osmanlı takvimine göre hacamatın en etkili olduğu tarihler arasında yer almaktadır.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Hacamatın faydaları