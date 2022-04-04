Hacamat günleri Nisan 2022: Ramazan'da hacamat yapılır mı, orucu bozar mı?

Hacamat günleri Nisan 2022: Ramazan'da hacamat yapılır mı, orucu bozar mı?

Ramazan ayı günlerinde oruçlu olan ancak hacamat tedavisi yaptıracak olanlar, "Hacamat orucu bozar mı", "Ramazan'da hacamat yapılır mı", Nisan ayı hacamat günleri" sorularına yanıt arıyor.

Peygamber Efendimizin de tavsiye ettiği, halk arasında kura terapisi olarak da bilinen bir alternatif tıp tedavi yöntemi olan hacamata milyonlarca insan başvuruyor.

Hacamatın belirli günlerle yapılması tavsiye edilirken, tedavi sürecinde ise istenilen gün için uygun olabiliyor.

Sünnet olarak hacamat yapılacak ise, mevsim ve günlere göre bazı incelikler bulunuyor.

Kana adeta detoks uygulayarak kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ile hazır gıdaların verdikleri zararları temizleyen hacamat tedavisi, Ramazan ayına girilmesiyle birlikte uygun olur mu merak ediliyor.

Oruç tutan vatandaşlar, "Ramazan ayında hacamat yapılır mı, Hacamat orucu bozar mı" sorularına yanıt arıyor.

Peki Ramazan'da hacamar olur mu? Hacamatın faydaları nelerdir? Nisan ayı hacamat günleri hangileri? Hacamat oruç bozar mı? İşte tüm detaylar...

RAMAZAN'DA HACAMAT YAPILIR MI?

ğer hacamat hastalık tedavisi için yapılacaksa mevsim, ayın günleri ve haftanın günlerinin hiç bir önemi yoktur.

Ancak sünnet amaçlı hacamatlar için vücudun işleyişi açısında belirlenen günlerde hacamat yapılması daha uygun görülüyor.

Hacamat tedavileri, Ramazan ayında da devam edebiliyor.

HACAMAT ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruçluyken kan veren kişinin orucu bozulmaz. Eğer vücuda herhangi bir gıda kan vs gibi alım olursa oruç bozulur. Buradan hareketle, Ramazan ayında hacamat yaptırılabilir ve hacamatın yaptırılması orucu bozmaz.

NİSAN 2022 HACAMAT GÜNLERİ

Hicri Takvim’de hacamat belirlenen günlerde yapılması daha makuldur.

Hicri Takvim baz alınırsa, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hacamat yaptırdığı günler ise şöyle: 16 Nisan Cumartesi, 18 Nisan Pazartesi, 20 Nisan Çarşamba, 26 Nisan Salı.

18 Nisan Pazartesi günü bahar aylarında hacamat yapılabilecek en iyi gün olarak görünmektedir.