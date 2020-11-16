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- Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat hangi günler yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat hangi günler yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?
- AA & Ensonhaber
- 16.11.2020 - 14:31
- Güncelleme : 16.11.2020 - 15:16
Bir alternatif tıp yöntemi olarak son dönemlerin popüler tedavi yöntemi hacamatın tansiyon, astım, fıtık, migren gibi hastalıklara iyi geldiği söylenir. Peki hacamat nasıl yapılır? Hacamat hangi günlerde yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir? İşte hacamat hakkında merak edilenler...
Hacamat uygulaması, SGK kapmasına alınmasından sonra iyice yaygınlaşmaya ve merak edilmeye başlandı. Peygamber Efendimiz, birçok hadis-i şerifinde hacamat ile kan aldırmanın önemine vurgu yapmış ve özellikle yapılması gereken günleri açıkça belirtmiştir.
HACAMAT NEDİR?
Hacamat, kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelir.
Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürdü. Bu tedavi yöntemi, dünyanın beş kıtasında çeşitli kültürler tarafından uygulandı.
Hastalıktan kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla ölü hücre ve atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanı alma işlemine hacamat denir.
HACAMAT NASIL YAPILIR?
Hacamat uygulaması profesyonel ve bu alanda uzman kişilerce yapılmalıdır. Hacamat yapılırken önce neşterle deri çizilir. Çizilen bölgeye vakumlu bardak koyulur.Bu işlemin sonucunda kirli kan vücuttan alınır.
HACAMAT HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?
Hacamat genellikle sırt bölgesine uygulanır. Kişinin isteği doğrultusunda farklı bölgelere de hacamat uygulanmaktadır. Akupunktur noktaları, hacamat tedavisinin uygulanabileceği noktalardır.
HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?
Hacamatın pek çok faydası olduğu belirtilmektedir. Bu faydaların başında toksinlerin atılması ve hücrelerin yenilenmesi ile ilgili faydalar gelmektedir. İşte liste olarak hacamatın faydaları...
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Hacamat, adeta kana detoks uygulayarak kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ile hazır gıdaların verdikleri zararları temizler.
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Hacamat, stresi azaltıp çabuk sinirlenmeyi önlediği için vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir.
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Hacamat yaptırmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır.
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Hacamat, kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.
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Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) tedavisine yardımcı olur.
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Hacamat, epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.
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Hacamat, tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu sıfırlar ve enerjik hissetmenizi sağlar.
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Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.
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Kronik hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olarak bu hastalıklarda ilaç kullanımını azaltır. Hacamat yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olunmuşsa da şiddetini azaltır.
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Hacamat refleksleri güçlendirir.
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Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.
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Hacamat ile kas ve bağ dokusundaki esneklik artar ve dokulardaki, eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.
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Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.
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Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.
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Hacamat yaptırmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerini giderir. Uykusuzluk, rahatsız uyuma, uykuyu alamama gibi problemler için hacamat yaptırmak çözüm olabilir.
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Hacamat, regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.
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Hacamat, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.
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Hacamat, cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkili olduğu için ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.
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Hacamat, stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.
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Hacamat yüksek tansiyonu düşürür. Böylece yüksek tansiyonun neden olduğu birçok hastalık önlenmiş olur.
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Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.
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Hacamat, mutluluk hormonu olan endorfin, serotonin salgılatması yönüyle depresyonu giderir.
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Hacamat, vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.
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Hacamat, damarları temizleyip yüksek kolesterolü düşürür.
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Hacamat, göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir.
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Hacamatın dikkat eksikliği konsantrasyon bozukluğu gibi zihinsel faaliyetlerde iyileştirici etkisi vardır.
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Hacamat, pıhtıları doğal yoldan eritip varislerin geçmesini sağlar.
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Gut ve romatizmanın metabolik birikintilerini temizler.
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Hacamat, kan dolaşımını artırıp vücuttaki ağrıları giderir. Bütün hastalıklarda diğer medikal veya cerrahi tedavileri destekler.
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Hacamat, yüz felcinin ilk aşamalarının tedavisinde çok önemli rol oynar.
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Karaciğer hastalıklarında hasarı önler. Kan üretiminden sorumlu karaciğer, kemik iliği, dalak gibi organları uyarır.
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Çocuklarda huzursuzluk, sakin olamama, uyku sorunlarında tedavi edicidir. Hacamat çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, ders çalışamama gibi sorunların tedavisinde oldukça başarılıdır.
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Hacamat, yaraların iyileşmesini hızlandırdığı için her türlü ülser türünün tedavisinde etkilidir.
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Düzenli hacamat yaptırmak organlardaki mevcut hasarları, fonksiyon bozukluklarını tamir eder.
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Hacamat, felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir.
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Hacamat, damar tıkanıklığını önler ve tıkalı damarları açar.
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Hacamat, ödemi söker ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
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Hacamat, kan dolaşımını, vücudu, boğazı, omuzları ve göğsü rahatlatır. Bütün organ fonksiyonlarında metabolizmayı düzenlemede tetikleyici rol oynar.
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Hacamat, psikolojik travma sonrası bozuklukları aşmada çok yardımcıdır.
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Hacamat bazı bel ağrısı türlerinin de iyileşmesinde çok etkilidir.
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Hacamat cinsel sorunların tedavisinde etkili olması nedeniyle kısırlık, üreme problemleri ve libido kaybı gibi rahatsızlıklarda güvenle uygulanabilir.
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Hacamat, yüksek kolesterol, diyabet ve inme tedavisinde önleyicidir veya rahatlama sağlar.
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Hacamat, astım, zatürre ve göğüs ağrısı hastalığı olan insanlar için çok yararlıdır.
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Hacamat bir çok kadın hastalığının tedavisine yardımcı olur.
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Migren şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık şeklinde belirti veren modern çağ hastalıklarındandır. Hacamat damarlardaki kirli kanı temizleyip migrene şifadır.
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Hacamat, hassas bağırsak sendromu, mide ağrısı, ishal, gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının geçmesine yardımcı olur.
HACAMAT HANGİ GÜNLER YAPILMALIDIR?
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Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz
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Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir
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Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.
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Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir