Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat hangi günler yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?

Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat hangi günler yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?

İnsanlık tarihindeki en eski tedavi yöntemi olarak bilinen hacamat, günümüzde de pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen hacamat hakkında detaylar..

Bir alternatif tıp yöntemi olarak son dönemlerin popüler tedavi yöntemi hacamatın tansiyon, astım, fıtık, migren gibi hastalıklara iyi geldiği söylenir. Peki hacamat nasıl yapılır? Hacamat hangi günlerde yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir? İşte hacamat hakkında merak edilenler...

Hacamat uygulaması, SGK kapmasına alınmasından sonra iyice yaygınlaşmaya ve merak edilmeye başlandı. Peygamber Efendimiz, birçok hadis-i şerifinde hacamat ile kan aldırmanın önemine vurgu yapmış ve özellikle yapılması gereken günleri açıkça belirtmiştir.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat, kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelir.

Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürdü. Bu tedavi yöntemi, dünyanın beş kıtasında çeşitli kültürler tarafından uygulandı.

Hastalıktan kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla ölü hücre ve atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanı alma işlemine hacamat denir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hacamat uygulaması profesyonel ve bu alanda uzman kişilerce yapılmalıdır. Hacamat yapılırken önce neşterle deri çizilir. Çizilen bölgeye vakumlu bardak koyulur.Bu işlemin sonucunda kirli kan vücuttan alınır.

HACAMAT HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Hacamat genellikle sırt bölgesine uygulanır. Kişinin isteği doğrultusunda farklı bölgelere de hacamat uygulanmaktadır. Akupunktur noktaları, hacamat tedavisinin uygulanabileceği noktalardır.